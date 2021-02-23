医疗美容：安全和变美如何兼得

日前，女演员高溜在微博发文称，做了微整形后鼻尖发黑坏死，不排除可能需要做额头皮瓣移植来修复。其实高溜之外，近些年，屡有年轻人因整形失败，留下后遗症甚至失去生命的消息见诸媒体。爱美之心人皆有之，在医疗美容这条道路上，安全和变美能否兼得？求美者应该如何选择安全可靠的医疗机构？哪些情况下，不适合做医美项目？记者带着这些问题采访了中日友好医院皮肤病与性病科医师薛珂。

在薛珂看来，所有的微整形、医疗美容项目都有一定的风险，不同类型的项目存在不一样的风险。“微整形及医美都属于医疗行为，因此要求操作人员必须有相关资质，接受并通过专科训练及考核，必须是一名对解剖学及组织学精通的合格医生。即使是这样的专业人员，由于求美者个体的差异性，整形过程中，也有可能失败或出现副作用。建议大家在选择微整形及医美项目时，首先要了解这个项目的流程及原理，再选择有资质的医务人员进行个体化的评估，才能最大限度地降低发生风险的概率。”

利益驱使下，一些不法商家动起歪脑筋，形成黑色产业链。比如生产不合格的注射药品、没有取得资质的机构开设微整形工作室、培训班，几天之内快速培训整形医生等。

想要做微整形，应该如何挑选医院、机构，确认医生的资质？薛珂告诉中青报·中青网记者，医疗机构必须持有“医疗机构执业许可证”。如果对整形机构的这个证件难辨真假，可以在中国政府网首页—服务—便民服务—[卫生健康委]全国医疗机构查询页面查。

根据《美容医疗机构基本标准》，医美机构分成四类：美容医院、医疗美容门诊部、医疗美容诊所、医疗美容科。“总体而言，公立医院在医生、设备的管控方面更加严格，私立医院的水平良莠不齐，需要求美者更加认真识别和筛选。”

在选择医生方面，薛珂表示，医生必须持有“医师执业证书”“医师资格证书”和“医疗美容主诊医师资格证书”。“求美者可以多了解医生曾经做过的治疗案例，了解其风格，再结合自身的情况和需求选择适合的医院和医生。”

薛珂介绍，微整形有非常多种类，治疗的方式也不尽相同，比如比较安全有效的肉毒素的注射，主要是通过肉毒素局部作用于胆碱能运动神经的末梢，降低肌肉的收缩，来缓解面部表情纹的产生。由于肉毒素可以被吸收，求美者如果注射后出现表情不自然，是可以慢慢缓解恢复的。这一类治疗相对安全、后遗症及副作用影响不会很大。其他的填充类治疗，根据材质，部分填充物是可以取出的，但是取出时有可能会出现一些问题，比如增加伤口、感染、填充物取出不完全等。

“经期是不建议进行微整形手术的。女性月经期间，机体的免疫力下降，身体的凝血功能变差，相对容易发生感染及增加出血、血肿的可能。孕期及哺乳期，也不建议进行微整形手术，微整形可能涉及麻醉药品、抗生素的应用，这些药物都可能对胎儿及婴儿产生不良后果。”薛珂说。

做微整形，有人是矫正面部缺陷，有人是想变得更美，有人一味追求更高更大的体量，想要更高的鼻子、更大的眼睛、更尖的下巴……最终整容成瘾、整容过度。薛珂表示，通过医疗手段让自己外形优化、改善面部缺陷，对于建立自信和维持人际关系都是有好处的。但在求美过程中，不应有过高的期望值，不易追求十全十美，而是在原有的基础上，得到改善为宜。同时，不要抱有超常的要求，比如要求一定要像某个明星，反而可能会出现不适合、不匹配的结果，影响整体的美感。

针对爱美人士在护肤方面的各种诉求，如祛斑、除皱、祛痘等，薛珂提示：“日常生活中，护肤最重要的三部曲就是清洁、保湿、防晒。尤其是防晒，是很多皮肤问题形成的元凶。做好了这三步护肤工作，自然就会呈现出比较健康的皮肤状态。如果求美者还有进一步的诉求，比如解决已经出现的色斑、细纹、皮肤干燥、痤疮等问题，还是要借助专业的医美手段。”（记者 张曼玉）