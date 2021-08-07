赵自林：凝聚多方力量 为县域医疗发展提供解决方案和有力支持

近日，由中国医学装备协会、中国县域医院院长联盟共同举办的2021中国县域健康大会在苏州召开。大会共分主题报告、政策解读、县域发展——对话专科三个环节进行。与会嘉宾以线上、线下相结合的方式，围绕政策解读、县域医院发展新况等话题进行交流探讨。

大会执行主席、中国医学装备协会理事长赵自林在会上发言（受访者供图）

大会执行主席、中国医学装备协会理事长赵自林提出，中国医学装备协会是产学研用、学术和技术交流的平台，广泛服务于政府部门、医院、科研机构及行业企业，在信息交流、产需对接、成果转化、示范应用、人才培养、标准制订等方面发挥着重要作用。

近年来，三届县医院建设大会的举办，搭建了县医院建设发展交流平台。同时，《县级医院医学装备全程管理指南》的编制，为县医院的基础建设和能力提升提供了参考和指导。“此次与县域医院院长联盟共同举办健康大会，强强联合，希望团结所有愿意投身健康县域的社会力量、广大的县医院医疗工作者、相关事业单位等，为县域医疗发展提供有效的解决方案和更有力的支持，为广大人民群众提供更加公平可及、优质高效的医疗服务，为健康中国建设作出贡献。”赵自林表示。