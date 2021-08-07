王陇德：以“四个关键”提升综合能力 推动县域医院高质量发展

近日，由中国医学装备协会、中国县域医院院长联盟共同举办的2021中国县域健康大会在苏州召开。大会共分主题报告、政策解读、县域发展——对话专科三个环节进行。与会嘉宾以线上、线下相结合的方式，围绕政策解读、县域医院发展新况等话题进行交流探讨。

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟主席王陇德视频致辞（受访者供图）

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟主席王陇德通过视频作大会致辞。他表示，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。在县域医院发展面临巨大机遇和挑战的时刻，中国县域医院院长联盟应当积极响应政府号召和国家行动，以“四个关键”——关键人物、关键技术、关键手段和关键模式为核心，不断提升自己的综合能力，推动联合，实现高质量发展。

今年6月，国家卫生健康委联合教育部、工信部、财政部等10部门下发了《关于印发加强脑卒中防治工作减少百万新发残疾工程综合方案的通知》（以下简称《综合方案》）。对此，王陇德指出，这一《综合方案》是针对影响国民健康和生命最为严重的疾病而采取的针对性措施，是推进健康中国建设的重大举措。县域医院联盟和县级医疗机构，要认真学习文件精神，扎实贯彻实施方案，为推进健康中国建设作出贡献。