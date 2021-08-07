为构建全球“免疫屏障”不断注入中国动力

8月5日晚，在全球抗疫的关键时刻，中国倡议设立的新冠疫苗合作国际论坛首次会议“云端”举行。会上，中方表示愿同国际社会一道，推进疫苗国际合作进程，并宣布一系列重大支持举措。

眼下，全球疫情起伏反复，病毒频繁变异，抗击疫情仍是各国当务之急。疫苗是战胜疫情的有力武器，确保每个人用得上、用得起安全有效的疫苗，是各国守护人民健康、巩固抗疫成效的迫切需求，也是秉持人民至上、生命至上的“必答题”。

放眼全球，疫苗分配不均、接种不平衡等问题仍然突出，弥合“免疫鸿沟”是国际社会面临的重要任务。提升疫苗在全球特别是发展中国家的可及性和可负担性，需要有能力的国家多出一些力、多担一些责。中国在国内全面推进疫苗接种的同时，始终以实际行动履行让疫苗成为全球公共产品的承诺，已向世界提供超过7.7亿剂疫苗，并积极开展合作生产，赢得世界广泛赞誉。

此次会议上，中方又宣布今年全年将努力向全球提供20亿剂疫苗，并决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。作为世界最大发展中国家，中国在推动疫苗国际合作中彰显的负责任大国担当，将继续起到重要引领表率作用，带动更多利益攸关方积极助力疫苗在全球范围的公平可及。

新冠肺炎疫情以一种特殊方式昭示世人，人类是休戚与共的命运共同体，在困难挑战面前无人可以置身事外，唯有团结合作才是人间正道。此次会议通过的联合声明，再次强调疫苗多边主义的重要性，呼吁摒弃“疫苗民族主义”，体现了国际社会以团结代替分裂、以合作代替对抗、以共赢代替零和的正义声音。

只有任何人、任何国家都不被落下，才有可能在全球最终战胜疫情。中国积极推动疫苗国际合作、构建人类卫生健康共同体的实际行动，为世界携手战胜疫情带来更多信心和希望。面对各国人民的共同愿望，各方都应从全人类共同利益出发，做出经得起历史和人民检验的正确选择。（王宾）