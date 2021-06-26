新华社广州6月26日电题：钟南山谈变异毒株：建立免疫屏障迫在眉睫

新华社记者王攀、马晓澄、徐弘毅

中国工程院院士钟南山25日在接受记者采访时表示，广州疫情是我国首次应对最早在印度发现的新冠变异德尔塔毒株带来的社区传播，目前已经取得了阶段性成绩，但其他地区也需要提前做好防范。从这次疫情看，德尔塔毒株具有传染性强等特点，建立免疫屏障迫在眉睫。

广州抗击疫情已取得阶段性成绩

钟南山表示，从6月19日开始到6月24日，广州已连续6天无新增境内感染者，本轮疫情广州全市累计报告153例感染者。目前，疫情已经得到了有效控制。

他认为，这次广东应对疫情有几个有效做法。首先是很快查清了传播链。5月21日，广东省、广州市疾控部门接到病例报告后开展了及时和高质量的流行病学调查。目前广州153个病例全部做了病毒的基因测序，结果显示病毒同源，传播链明确。这些工作为相关部门研判疫情的来龙去脉、发展趋势、提出管控措施都提供了清晰的数据支撑。

另外此次广东强化了对密接者的管理。“这次由于德尔塔毒株病毒载量高、传染性强的特点，因此只要在发病前4天跟病人处在同一个空间、同一个单位、同一个建筑的都算为密切接触者。由于有了认识的变化，所以对重点人群所在的不同区域采取了封闭、封控的不同管理模式。”钟南山说。

钟南山表示，在这次疫情中，广州通过大数据追踪，只要去过重点地区、跟重点人群有接触的人就被赋予黄码，做法更加精准。另外各区也根据本地防控的实际风险高低，增加了绿码人员的核酸检测频率。

钟南山说，此前全球一些地方都有报道新冠病毒通过人传给动物，再由动物传染给人的案例。此次农业部门在重点区域做了30多例老鼠的核酸检测，结果都是阴性。目前正在对家养猫和狗进行检测，7月就能完成。

“这些新的方法，创新的、更有针对性的模式，使得我们比较快地控制了疫情。”钟南山说，“从疫情发生到6月24日为止，疫情没有传到省外。”

德尔塔毒株具有传染性强等特点

钟南山表示，从全球范围来看，德尔塔毒株正在成为一个主要威胁，从英国、俄罗斯、新加坡和美国近期的疫情发展看，感染德尔塔毒株的人数都在快速上升。

钟南山说，新冠肺炎疫情发生以来，对德尔塔毒株在社区的传播规律和传播特点，国际上还没有太多详细报道。广州疫情是我国第一次应对该毒株的社区传播，全国其他省份也需要提前做好防范准备，而广州获得的经验对全国其他地方会有帮助。从此次疫情看，德尔塔毒株具有几个特点：

第一，病毒载量高。一旦人体感染了德尔塔毒株，在身体里的病毒载量比以前的普通株高。医学上通常用Ct值来衡量病毒载量，Ct值越低病毒载量越高。这次观察到感染者Ct值低的病例比较多。

第二，潜伏期短。去年武汉疫情的时候，病毒在人体内的潜伏期大概是3到7天，而这次大概为1到3天。虽然也有个别潜伏期长的，但总体上比较低，大部分2到3天就发病了，甚至有些在24小时内就发病。

第三，核酸转阴时间长。病人感染上普通的病毒株，经过治疗后7到9天后核酸检测就转阴性了，但这次广东100多例病人中，平均转阴时间为13到15天，差不多高一倍。所以在疫情发生后的同一个时间段，出院的病人比之前要少。

“德尔塔毒株在体内的病毒载量高、潜伏期短，造成它具有很强的传染性，比普通病毒株传染性高一倍。”钟南山说。

建立免疫屏障迫在眉睫

钟南山表示，现在全世界面临着德尔塔毒株流行，它会进一步损害全球的经济发展。一方面是疫情防控要做得好，另一方面是经济要继续发展，两方面必须有一个高度的平衡艺术。

钟南山说，要建立一个新的平衡，除了严格遵守群防群控的措施，还要尽快推进疫苗注射，建立人群的免疫屏障。从以色列、美国、英国的结果看起来，接种疫苗后感染率明显降低，所以建立免疫屏障迫在眉睫。

钟南山表示，从实验室结果来看，疫苗对变异毒株的中和能力有所下降，但依然有保护作用。从广东100多例病人的初步分析来看，疫苗接种以后在预防接种者发展为肺炎以及发展为重症等方面，均有一定效果。

“这些数据不一定很准，因为数据量还不多，但说明一个问题，不管从实验室的结果和真实世界的观察来看，中国国产疫苗对德尔塔毒株还是有效的，大家应该打。”钟南山说。

根据国家卫健委发布的数据，截至2021年6月24日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗112064.3万剂次。

“如果估计疫苗的保护率在70%左右，我们国家需要有80%或者以上的人接种疫苗，才有可能建立免疫屏障，所以我们需要加强疫苗接种。”钟南山说。