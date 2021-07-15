暑期托管服务下周一开始

暑期托管服务从下周一开始，至8月20日结束，分两期，每期12天。昨天，在教育部新闻通气会上，北京市教委副主任丁大伟明确，开展学生暑期托管服务，不是取消暑假。同时，本市义务教育阶段学校每周5天要提供课后服务，结束时间不早于17时30分，未来将调整至不早于18时。

暑期托管不组织学科培训

本市暑期托管服务对象为2020至2021学年度小学一年级至五年级在校生，由各区教委统筹安排承办学校。学生按就近、方便托管的原则自愿报名。丁大伟说，社会力量和其他有关部门也在积极开展对其他年级和初中学生的托管服务。

暑期托管服务坚持志愿、公益原则，对于参加托管服务的学生适当收取费用；对于家庭经济困难学生，免收费用。该服务以看护为主，内容主要包括提供学习场所，开放图书馆、阅览室，有组织地开展体育活动等。不允许组织学科培训和集体授课。

学校不能强制学生参加托管服务，更不允许动员学生不参加。各区教委鼓励广大干部教师主动参加志愿服务，积极引导特级教师、学科带头人、骨干班主任等优秀教师参加托管服务，组织好对参加托管服务教师的培训。

丁大伟介绍，开展学生暑期托管服务，不是取消暑假。各区教委将统筹教师资源，在不影响教师正常休息和进修培训的基础上，合理选派安排教师参加托管服务。各区教委要把师生安全放在首位，实行校园全封闭管理，严格落实疫情防控各项要求。

不得拒绝学生参加课后服务

教育部基础教育司司长吕玉刚表示，要确保今年秋季开学后实现义务教育学校课后服务全覆盖，努力实现有需要的学生全覆盖。课后服务的结束时间要与当地正常下班时间相衔接。对家长接孩子还有困难的学生，学校应提供延时托管服务。

截至今年5月底，全国共有10.2万所义务教育学校开展了课后服务，6496.3万学生、465.6万教师参与了课后服务。其中，城区学校覆盖率为75.8%、学生参与率为55.4%、教师参与率为62%，部分大城市课后服务学校覆盖率超过90%。就北京而言，从2018年已全面开展了课后服务。

课后服务同样坚持学生自愿参加，不得强制学生参加课后服务，更不允许拒绝学生参加的要求。本市课后服务以学校教师为主，鼓励各区教委统筹区域内最优秀的师资，帮助其他学校做好课后服务。

课后服务可帮扶指导答疑

一些家长希望通过课后服务对孩子进行“培优”和“补差”。吕玉刚说，课后服务首先要指导学生认真完成好作业。对学习有困难的学生进行帮扶指导答疑。对学有余力的学生提供拓展的空间，充分利用学校的实验室、科技馆等进行探索、自主探究活动。还要开展丰富多彩的文体活动、阅读活动、社会实践、劳动实践、兴趣小组、社团活动。“通过一系列的努力，帮助学生提高综合素质，帮助他们全面发展。”

“北京的学校每天课后服务结束时间不早于17时30分，下一步将向后调整，结束时间不早于18时。”丁大伟说，在提供体育锻炼、综合素质拓展活动等内容的基础上，课后服务还增加了课业答疑辅导和巩固提高的内容。

同时，课业辅导答疑要打破校际界限和年级、班级界限。本市还将落实经费保障，把教师参加课后服务情况，纳入绩效考核和评优评先中，把学校课后服务工作情况，纳入学校办学评价。