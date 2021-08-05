国家卫健委：在全国开展排查行动 坚决防止因院感防控不力造成的疫情传播

人民网北京8月5日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制5日召开新闻发布会，介绍进一步加强疫情防控有关情况。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在会上表示，国家卫生健康委正在全国范围内开展院感防控的专项排查行动，全面深入地排查在院感工作当中存在的风险和短板漏洞，切实落实院感的防控措施，坚决防止因为院感防控不力造成的疫情传播。

郭燕红介绍，获悉郑州六院发生聚集性疫情以后，国家卫生健康委高度重视，马上派出工作组与当地专家进行联合调查。调查结果认为，这是一起因医院感染引发的本土聚集性疫情。对确诊病例基因测序分析显示，与定点医院收治的一位境外输入的病例基因测序高度同源，也是德尔塔变异毒株。应该说，这起感染与南京的感染没有关联。

郭燕红表示，通过分析，这起医院感染所暴露出来的问题，主要包括三个方面：

第一，当地卫生健康行政部门和相关医疗机构对疫情防控形势认识不到位。对境外疫情输入持续存在风险及病毒变异的复杂性认识不足，存在着麻痹思想和松劲心态，防控意识有所欠缺。

第二，当地卫生健康行政部门的监管工作不到位。没有对医疗机构常态化疫情防控工作进行必要的监督检查和指导，也没有及时排查和发现风险，并予以改进。

第三，医疗机构相关院感防控的规章制度落实不到位。医疗机构的主要负责同志对院感工作没有高度重视，各项防控措施没有落实、落细，导致病毒乘虚而入，引发聚集性疫情。