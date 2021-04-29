国家卫健委：假期疫情防控不能有丝毫放松

人民网北京4月29日电 （记者孙红丽）“临近‘五一’，人员流动加大，这些都使得假期的疫情防控不能有丝毫的放松。”在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，放眼全球，整体的国际疫情还在高位运行，而且出现了变异病毒加速传播的情况，输入我国的疫情风险不容忽视。同时，我国近期在局部地区还有零星散发的病例，个别地方还发生了聚集性疫情，防止疫情反弹的任务仍比较繁重。

王斌介绍，面对这样的形势，主要在各地部署了以下几项工作：首先，加强假期的疫情防控。进一步提醒各地一定要保持对疫情防控的高度敏感性，一定要对疫情防控的长期性、复杂性和不确定性有一个非常清醒、理智的认识，进一步重申了四方责任，属地、部门、单位、个人，各方面的责任一定要落实，确保疫情防控工作能够经受住“五一”期间大规模人群流动的“压力测试”。

第二，国家卫健委会同相关部门进一步强化重点环节的疫情防控。各个部门和各个行业一定要精准部署疫情防控工作，落实密闭空间和室内场所的消毒、通风等常规措施。

第三，要强化监测预警。像医院的发热门诊就要对发热病人进行及时的核酸检测。交通运输、旅游等经营单位要对旅客、游客进行健康监测，对发现有可疑症状的人，一定要按规定及时转运到医疗机构去，做到早发现、早报告。

第四，加强值班职守，确保疫情一旦发生，能够积极快速进行处置。各个地方一旦有了这样的情况，要及时启动应急响应，科学划定风险区域范围，同时追踪密切接触者，开展风险人群的筛查。

第五，要根据疫情的形势和假期的特点，对群众进行广泛的健康教育宣传，常规的一些疫情防控措施，还是要保持。每个人都是自己健康的第一责任人，所以加强自我防控，少聚集、戴口罩、勤洗手等措施一定要坚持。同时，一定要对分餐制、使用公筷，还有打喷嚏、咳嗽的时候注意遮挡，这样的防护措施要做到位。