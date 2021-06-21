郭燕红：牢牢把握战略机遇期 推动公立医院高质量发展

6月18日，在国家卫生健康委医政医管局指导下，由人民网·人民健康和河南省卫生健康委主办的公立医院医疗质量安全提升项目2021年启动大会在河南省郑州市举行。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，推动公立医院高质量发展，建设人民满意的医疗卫生事业，既是党和政府对人民的郑重承诺，更是新时期赋予医疗卫生战线全体同仁的历史使命。

“公立医院是我国医疗卫生体系的主体，是实施健康中国战略、全面推进健康中国建设的主力军。”郭燕红谈到， 近日国务院办公厅印发的《关于推动公立医院高质量发展的意见》明确了公立医院高质量发展的目标、方向、举措，是新阶段公立医院改革发展的根本遵循。

郭燕红介绍说，近年来，国家卫生健康委坚持政府主导、公益性主导、公立医院主导，实施了一系列促进公立医院高质量发展的政策措施，包括不断完善医疗质量的管理体系、加强临床专科能力建设、优化医疗质量管理机制和创新医疗服务模式等。

“我们要牢牢把握公立医院高质量发展的战略机遇期，深刻认识公立医院发展所面临的外部形势和内在机制的变化。”郭燕红强调，下一步要按照《关于推动公立医院高质量发展的意见》，从制度建设、科技进步、理念创新等方面，不断提升医疗服务的质量和效率，推动公立医院高质量发展。

郭燕红表示，未来需要从以下三点发力：一是要加强临床专科能力的建设，开展关键核心技术攻关，推动科技成果转化，以专科发展带动诊疗能力和技术水平的提升；二是以提升医疗质量为发展的核心，指导医院坚持和强化公益性导向，围绕国家发布的医疗质量安全改进目标和相关质控指标，不断提高医疗质量运行效率和可持续发展的能力；三是大力弘扬伟大的抗疫精神和崇高的职业精神，建设医院高质量发展的新文化，坚持和加强党对公立医院的全面领导。

最后，郭燕红介绍，在国家卫生健康委的指导下，2020年人民网·人民健康开展了医疗质量安全提升典型案例征集展示活动，大大调动了行业内医疗机构的积极性和主动性，取得了良好的社会效果。今年，人民网·人民健康还将在线上线下举办一系列形式多样的活动，为实现公立医院医疗质量安全提升提供展示和交流的平台。