郭燕红：公立医院高质量发展要统筹发展与安全

人民网北京4月1日电 (记者乔业琼)“只有把高质量发展融入到每一个医务工作者、每一个医务团队的工作当中,才能实现医疗卫生事业整体的高质量发展。”日前，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在出席人民网·人民健康主办的“2020年度公立医院医疗质量安全提升典型案例征集展示活动总结大会”上表示，助力“十四五”高质量开局，医疗卫生行业要为广大人民群众的生命安全和身体健康作出更大贡献。

郭燕红作主旨发言。

“推动公立医院的高质量发展，要坚持三项基本原则。”郭燕红强调：一是坚持以人民健康为中心，二是坚持政府主导，公立医院姓公，三是坚持医防融合、平急结合和中西医并重。

“公立医院高质量发展过程中，一方面要促进发展，另一方面要构筑安全底线。” 郭燕红表示，公立医院高质量发展要统筹发展与安全。在发展方面，要加快优质医疗资源的扩容和区域均衡布局，实现医疗资源的合理分布，提升医疗服务，更好地提供优质高效的医疗卫生服务质量。在安全方面，要注重防范化解重大疫情和突发公共卫生风险，保障包括患者安全、信息安全等在内的其他安全问题，为健康中国建设提供有力支撑。