夏季必备 热伤风的调养处方

夏天是热伤风也就是热感冒的多发季，常伴有低烧头痛，咽喉疼痛，流鼻涕。热感冒不是流行性的感冒，不具有传染性，因此不要怀疑是别人传染的，多半是你自己不太注意身体而造成的。下面，北京120急救中心的医生就来分享几个应对热伤风的策略。

卧床休息 得了热伤风会感觉头昏脑涨，注意力不集中，工作和学习效率低下，且很容易疲劳，如果你继续拼命工作，热伤风会一直困扰着你，所以你最好的选择就是好好休息，即便不能卧床休息也可以适量地减少工作量。

食物清淡一些 热伤风以后，抵抗力低下，体内会有很多废物（包括被吞噬的病毒）需要被排除出去，血液黏稠度提高，如果你的食物比较油腻，这会降低身体排除毒素的效率。

所以感冒期间食物要以蔬菜为主，尽量避免暴食暴饮。另外降低血液黏稠度的方法是多喝水，所以一般感冒以后，医生第一个告诉你的建议是多喝水。

少出点汗 尽量减少自己的劳动量，减少自己的出汗量，因为感冒期间身体虚弱，难以应对体温的高低变化。

有些人喜欢盖着被子出汗，他们认为这样有助于治疗感冒。这有一定的道理，但是也要看感冒的种类。120北京急救中心的医生提醒，出汗可以让体表温度降低，起到治疗发烧的作用，但是对感冒的治疗却是负面作用，它会消耗掉体内的水分和能量。

自助药物 一般感冒，大部分人都是自己买些感冒药，比如藿香正气，如果吃药三天病情没有改善甚至加重，建议去医院就诊。

文/本报记者 李洁