高温高湿 开给慢病患者的居家处方

虽已立秋，但暑热还未褪去，且降雨增多，潮湿闷热的高温高湿天气不仅给我们带来情绪的不适，感到压抑、烦躁不安，也容易导致血压、血糖和血脂水平波动。这时，慢性病患者需特别警惕。今天，北京市疾控中心慢性病防治所的专家就给慢病患者开出一张居家处方。

坚持规律用药 测量血压

对于慢性疾病患者及老年人群，坚持规律用药，高血压患者应坚持一定频率的血压监测，糖尿病、血脂异常人群也应严格控制饮食与生活习惯。若出现严重不适，要及时就医。

高温避免剧烈运动

日常生活中要注意关注天气预报，调整作息时间，减少或尽量避免在高温时段外出，避免中暑。高温闷热天气不适宜进行剧烈运动。可在早晨或黄昏天气较为凉爽时，进行散步、打太极拳等中等强度的有氧运动。中午气温高时，应避免室外活动。

日常饮食 宜清淡易消化

饮食宜清淡、易消化，但要注意，高温环境下人体更需要摄取足够热量，应保证足够的蛋白质摄入量，此外，可多吃水果蔬菜。日常应保证充足的饮水，但不要多食用冷饮和冰水，以及油腻、辛辣刺激的食物。

保证睡眠

注意保证作息规律，有充足的睡眠。若天气闷热时夜间睡眠不佳，可在午间小睡30分钟左右补眠。空调是十分“给力”的降温电器，不过也不要因为贪凉而直接对着空调吹风，也不要将室内温度调得过低。

放松心情 劳逸结合

情绪不好易引发心肌缺血、心率失常和血压升高，为了让我们的情绪也不要“中暑”，可以尽量放慢生活节奏，保持冷静的心态，譬如听听音乐、散散步。平时可以多参加一些有意义的文娱活动，如外出旅游、游泳避暑，放松心情。注重心情的放松，工作和生活的劳逸结合。

文/本报记者 李洁