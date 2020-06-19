预防新冠 最新版中医小药方来啦

新冠病毒卷土重来，北京连续多日报告本地病例。6月16日，经过对前一版方案的修订，北京市中医管理局印发《北京市新型冠状病毒肺炎中医药防治方案（试行第五版）》。方案中，全新升级了适用于成人和儿童的新冠病毒预防小药方。公众只需按方抓药，代茶饮即可。此外，中医医生将与大家分享一些进入6月的养生小窍门，助你少生病。

中药预防方 升级换代

据了解，新冠肺炎属于中医“疫病”范畴，湿毒疫疠之气，自口鼻而入，郁肺困脾，临床可见发热、咳嗽、乏力、大便溏泻或不爽，甚者气促。部分患者湿从热化，壅闭于肺而出现高热、喘憋等重症状态，终至正虚邪陷、内闭外脱之危候。

北京青年报记者注意到，最新版的防治方案中，针对疫情流行期间的成人和儿童，提供了“升级换代”版的中药预防处方，方便普通人群通过代茶饮等方式进行自我防护。比如，旧版方案中，儿童中药预防方的“陈皮2g”，此次被替换成了“苏叶3g”，且新方案中还明确了该处方的适用年龄段。此外，成人中药预防处方从旧版的三个，被调整为了两个，且在用药上做了不小的调整。比如，适用于普通人群的预防处方，其用药从四味变成了五味，且新增了太子参、藿香、苏叶三味新药，替换掉了原来的桑叶和陈皮。

北京市鼓楼中医医院治未病科副主任医师乔会秀介绍，此次推出的中药预防方根据中医“治未病”理论，结合本次疫情发病特点，处方以益气养阴、芳香化湿、清热利咽为法，祛邪扶正，预防新冠肺炎的发生。

此外，暑热时节，乔会秀建议大家可以喝点滋阴清热、消暑祛湿的茶饮。比如：选取苦瓜干15g、陈皮6g、枸杞10g、薄荷3g、乌梅6g，放入杯中，兑水加盖闷泡10分钟至味道渗出，待水温晾至40℃左右，加入蜂蜜即可饮用。

这时节 注意睡好子午觉

进入6月，北京气温升高，降水逐渐增多，空气湿度增加后，人难免感到不适。疾病发生与自然界运气变化、体质因素、情绪状态以及生活方式密切相关。乔会秀介绍，此时要注意顺应天时变化调整生活规律和饮食起居，培养健康生活方式，遵循“起居宜早起、饮食需清淡、精神要放松”的养生原则。

目前正是一年中阳气逐渐浮盛，阴气内藏的阶段。乔会秀建议，此时，起居养生要重视睡子午觉。中医认为睡眠与醒寤是阴阳盛衰交替的结果，而子午时是阴阳交替之时。睡好子午觉，有助于阴阳之气的顺接，以顺应阴阳交接之势。晚上睡觉时间不应超过23:00，中午11:00到13:00间宜“小憩”一会儿，以半个小时到一个小时为宜。

运动促排汗 增强抵抗力

因气温高和空气中湿度较大，人体内的汗液无法通畅地发散出来，热蒸湿动。人们会出现“懒散”，常有胸闷、心悸、精神不振、疲倦乏力之感。乔会秀医生提醒，此时要注意通过运动促进排汗，增强抵抗力，以避免如中暑、腮腺炎、水痘等季节性疾病和传染病的发生。但应避免烈日暴晒下运动，以免出汗过多耗气伤津。

此外，这一时节风火相煸，容易导致人体精神不振、注意力不集中、心情焦躁。此时要注意调适心情，保持心情舒畅、胸怀宽广。自我心理调节要做到静心、安神、戒躁、息怒，可以听音乐、散步、想想美好的事情等。

少吃热性食物 避免“火上浇油”

在饮食方面， 乔会秀医生介绍，夏季气候炎热，人的消化功能相对较弱。因此，饮食应当清淡而不是肥腻厚味，要多吃杂粮，不要过多食用热性食物，以免“火上浇油”。同时，大家可以饮用酸梅汤、绿豆汤等消暑饮品。

此外，芒种节气的最佳时令饮食是桑葚。中医学认为，桑葚味甘酸，性微寒，入心、肝、肾经，具有补肝益肾、生津润肠、乌发明目等功效，可以缓解阴血不足而致的头晕目眩、耳鸣心悸、烦躁失眠、腰膝酸软、须发早白、消渴口干、大便干结等症。

预防新冠中药方

【成人中药预防处方】

预防方一

人群：适用于流行期间成人普通人群的预防。

处方：麦冬3g、太子参6g、菊花3g、藿香6g、苏叶6g

用法：以上5味代茶饮；或水煎200毫升，每日一次口服；或颗粒剂，按说明书服用。可连续服用6天。

预防方二

人群：适用于流行期间有慢性病基础病的人员、居家或集中隔离的医学观察人员及其管理人员、临床一线医务人员的预防。

处方：生黄芪9g、北沙参9g、知母9g、连翘9g、苍术9g、苏叶6g、藿香6g、薄荷3g（后下）

用法：以上8味水煎200毫升，每日一次口服；或颗粒剂，按说明书服用。可以连续服用6天。

【儿童中药预防处方】

人群：适用于流行期间普通儿童的预防

处方：金银花3g、芦根6g、苏叶3g

用法：以上3味代茶饮或水煎后口服。本方剂量适用于5岁至10岁儿童，超出此年龄段的儿童，用量根据年龄、体重适当加减。可以连续服用6天。

文/本报记者 李洁