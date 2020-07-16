近期，海南连续发布高温预警，海口各大医院陆续收治了一些因为高温出现不适的患者，其中还有病情较重的热射病患者。

持续高温天气给人们的健康带来“烤”验。近日，海南日报记者采访了有关专家，教您如何科学应对。

中暑可能危及生命

“小暑过，一日热三分”，这句谚语说明小暑后盛夏开始，气温升高。今年7月16日入伏，而7月6日至7月21日为小暑，其间正逢“三伏天”的“头伏”。持续处于高温状态，很多身体比较脆弱的人容易中暑，有时甚至可能危及生命。

据了解，近两月来，海南医学院第二附属医院（以下简称海医二院）收治了4名热射病患者。年仅20岁的小麦（化名），在高温环境下剧烈运动时突然神志不清、多次呕吐，最后被确诊为热射病、急性胃炎和肝功能不全。医院进行护肝、补液纠正水电解质等处理后，小麦目前生命体征稳定，但肝功能仍持续下降。

日前，海口市民姚先生和骑友相约一起外出骑行。运动结束后，姚先生出现了脸色苍白、气促、心率快等症状，随即不省人事，送医后确诊为热射病、低容量性休克。经过抢救，他最终转危为安。

海医二院急诊科主任王日兴称，中暑是指人处于热环境中体温调节功能紊乱所导致的临床症候群，由轻及重分为先兆中暑、轻症中暑和重症中暑。重症中暑又分为热痉挛、热衰竭和热射病三种。其中，热射病最严重，死亡率高达60%。热射病发病早期，患者会出现大量冷汗，继而无汗、躁动不安、神志模糊、血压下降，严重者可产生脑水肿、肺水肿、心力衰竭等。

什么人容易中暑？据介绍，和普通人相比，身体素质较差的人容易中暑，因此在炎热的天气里要特别注意。老年人由于皮肤汗腺萎缩和循环系统功能衰退，肌体散热不畅，容易中暑。孕产妇因为怀孕或产后体力消耗大，身体虚弱，如果长期逗留在通风不畅、温度较高的室内环境中，也容易中暑。婴幼儿体温调节功能差，容易中暑。

炎热天气会使心血管病患者的交感神经兴奋，加重心血管的负荷，尤其是心脏功能不全的患者，他们体内的热量如果不能及时散发，也容易中暑。糖尿病患者对内外环境温度变化反应迟钝，容易中暑。

王日兴提醒，人们在高温天气中，要注意及时补充水分，不要等到口渴时才喝水。在高温环境中进行体力劳动或剧烈运动，建议每小时至少喝2—4杯水，大约500—1000毫升。饮水应少量多次。需要注意的是，大量出汗会导致体内盐分与矿物质的流失，应注意补充。

“此外，人们还应减少户外活动时间，避免长时间露天作业和阳光直射，外出时应穿浅色系宽松衣服，并戴遮阳帽或打遮阳伞。”王日兴说，长期在高温环境下劳作的人体温调节能力较强，不容易出现中暑。但是，平时很少在户外或高温环境下工作的劳动者，尤其要避免在高温、不通风的环境下活动或劳作。

高温天里感冒频发

“这几天太热了，儿子昨天去超市时热出一身汗，后来又吹了点风，回家后就开始流鼻涕。医生说这是热伤风引发的症状。”家住海口市秀英区的陈女士说。

据海医二院中医科主任王高岸介绍，感冒分为普通感冒和流行性感冒，热伤风是夏季常见的普通感冒，中医称为暑湿感冒。热伤风多发生于夏至以后，尤其是闷热潮湿的高温天气。

据王高岸介绍，夏季感冒与冬春季感冒有所不同，大部分的夏季感冒都是因为身体突然着凉，抵抗力减弱，感冒病毒乘虚而入引起的。出现咳嗽、呼吸不畅或高烧不退的患者，应及时到正规医院就诊，尤其是孩子、老人、体弱多病或平时生活不规律的人。

王高岸建议，提高身体抵抗力是预防疾病的关键。暑热天气中，人们要注意多休息，生活要有规律，保证充足的睡眠，经常开窗通风，保持室内空气流通。饮食宜清淡，慎吃肥腻燥热食物和生冷食物，不要贪凉。

如何远离“空调病”

高温炎热，不少人戏称自己要靠空调“续命”。但是在空调房里待久了，也容易患上“空调病”。

王日兴表示，“空调病”是指与空调有关或空调引起的相关疾病，多发生于夏季。由于女性和婴幼儿对低温环境的耐受性较差，因此更容易在夏季患上“空调病”。日常生活中，可从以下方面预防“空调病”：

1.经常清洗更换空调的隔尘网，防止细菌病毒滋生。

2.浑身大汗时，不要马上走进空调房，以免身体毛孔突然收缩，受凉引发感冒。

3.尽量缩小室内外的温差，空调房的室温和室外自然温度不超过5℃为宜，房内温度应保持在25℃—27℃。

4.禁止在空调房内吸烟。每天定时关闭空调，打开窗户通风透气。

5.在空调房里工作时要注意保暖。面部不宜直接对着空调吹。

6.不要长时间待在空调房内，平时应多到户外走走，活动一下筋骨，吸入新鲜空气。

7.各位车友要注意“汽车空调病”，不要在开着空调的车里睡觉。进入停在烈日中的汽车前，要先开窗再开空调。(记者 马珂 通讯员 谭莹)

小贴士

高温作业注意事项

切忌为了赶工期、赶任务，让员工连续高温作业，必须进行间断性防暑降温。

2.

作业现场必须有人负责监视劳动情况，一旦发现异常，要迅速处置。通常中暑先兆是人的动作开始缓慢，讲话吐字开始模糊。

3.

如有人中暑，首先应将其迅速移至阴凉通风的地方，解开衣服、脱掉鞋子，让其平卧，头部放低，保持呼吸畅通；用凉水或50%酒精擦拭全身，直到皮肤发红、血管扩张。对于能饮水的患者应让其多喝凉开水或其他饮料。不能饮水者，应将其及时送往医院治疗。

4.

高温天气下，患有高血压、心脏病，恐高症的人员不准进行高空作业。

此外，用人单位应根据天气情况调整作息时间，为高温下作业的劳动者提供足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需药品。