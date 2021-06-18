夏季祛湿有妙招（中医养生）

四季养生，夏季重在防暑湿。“湿”是自然界六气之一，湿与脾相应，故湿多伤脾。湿性黏浊，会影响人体的气血运行及脏腑的运化功能。

中医把“湿”分为两种：内湿和外湿。湿邪难缠，有不易祛除的特性。内湿是人体的气机运行过缓，形成了壅滞，有些人体形较胖、爱出汗，走几步路就会气喘吁吁，容易犯困，打不起精神，经常出现腹泻等症状。

外湿是由于长期处于潮湿环境，外界的湿邪侵入人体而产生的。常年生活在潮湿环境中的人，应该警惕因外湿诱发的各种疾病，如肩周炎、膝关节积液、骨关节疼痛等。

常见的祛湿方法有很多。大体分为内治法与外治法。内治法指的是药物饮食等，外治法有拔罐、艾灸等。

饮食法。冬瓜、西瓜、丝瓜等，能够通过利尿来祛除体内的湿气。茯苓、泽泻、薏米、赤小豆等食物都有利湿的功效，可熬粥后服用。白扁豆能补中气、健脾，气得运化则湿气自除。

药物法。藿香可芳香化湿，暑湿引起的肠胃疾病可使用藿香类中药缓解。

外治法。有人喜欢夏天拔火罐，拔完后感觉一身轻松。要注意最好用真正的“火”罐，而不要用气罐、压力罐等。火罐拔出的不仅是体内的湿气，还有体内的寒气。艾灸是祛除体内湿气的好办法。艾灸通过对身体穴位的温热刺激，不仅能除湿，还有通经活络的功效。

《 人民日报 》（ 2021年06月18日 19 版）