霍勇：加强县域医疗专科发展与县域医院基础建设

近日，由中国县域医院院长联盟、中国医学装备协会共同发起和筹备的“2021‘健康中国·健康县域’中国县域健康大会”在苏州国际博览中心开幕。

中国县域医院院长联盟执行主席霍勇在会上发言

“本次活动以健康县域高质量发展为宗旨，打造了开放、融合的沟通平台，为县级医院发展提供了交流、分享、学习机会。”中国县域医院院长联盟执行主席霍勇介绍，中国县域医院院长联盟以赋能县域为己任，秉承“关键人物、关键技术、关键模式和关键手段”“四个关键”精神，开展各类帮扶项目，为县级医院的发展提供强有力的支持与帮助。

霍勇认为，今年是“十四五”开局之年，中国县域医院院长联盟仍以“健康中国·健康县域”为核心主旨，希望通过加强县域医疗专科的发展与县域医院的基础建设，帮助县域医疗机构尽早实现“大病不出县”的重要目标。

“中国县域医院院长联盟始终以‘服务县域医疗发展，践行健康中国使命’为己任。”霍勇作《2021-2022健康中国·健康县域》主题报告时表示，中国县域医院院长联盟将在健康县域的新征程中凝心聚力，开拓进取，砥砺前行。