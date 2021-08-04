侯岩：以建设促专科 以专科强建设 助推县医院建设发展

近日，由中国县域医院院长联盟、中国医学装备协会共同发起和筹备的“2021‘健康中国·健康县域’中国县域健康大会”在苏州开幕。

中国医学装备协会副理事长侯岩在会上发言

中国医学装备协会副理事长侯岩表示，中国医学装备协会和中国县域医院院长联盟应强强联合，以建设促专科，以专科强建设。为支持与帮助县医院建设发展，中国医学装备协会邀请全国多位医学装备管理领域专家，听取了数十所县级医院院长的经验和建议，从医学装备全程管理的各个维度出发，编制了《县级医院医学装备全程管理指南》，为县级医院医学装备管理提供了可操作指南，为县医院的基础建设提供指导。

侯岩认为，本次大会的召开，为县医院的管理者和领导者建立了很好的交流平台。“本次大会从专科建设到医院管理、从创新技术到信息化建设，组织了县级医院医学装备全程管理指南宣贯会、县级医院放疗科建设与质控管理论坛、县级医院血管机装备论坛、县级医院医学影像设备发展论坛，是县医院蓬勃发展的一个重要的里程碑。”侯岩说。