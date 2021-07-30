让医院运营数据“活起来” 望海康信推出ODR

近日，为让医院运营管理更智慧，望海康信推出ODR（以医院运营数据中心为驱动的医院运营），通过主数据管理、数据集成、数据仓库建立医院运营管理数据中心，以BI智能分析工具辅助医院智慧决策。

望海康信董事长兼CEO段成惠认为，医疗领域信息化建设将迎来更加快速的发展阶段。不管从宏观还是微观的角度，信息化都关乎医院的持续化经营和合理化运营。智慧运营是推动医院转型和发展的重要工具和向价值医疗转变的必经之路。

他还提出，目前医疗信息化发展仍处于信息技术的中期，还没有全面升级到数据化数字化。未来几年，医疗行业会向数据化数字化迅速发展。医疗供应链、医疗设备和医院后勤服务也必然会全面进入产业互联网和物联网的时代。ODR基于统一的数据标准规范，确保数据同源性、一致性、协同性、可追溯性，在加强医院数据管理的同时，让医院的运营数据“活起来”，为决策管理者提供准确详尽的数据支持。