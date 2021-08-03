国家药监局：停止经营“伊丽莎柏早霜”等四款化妆品

人民网北京8月3日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，为保障公众用妆安全，净化化妆品市场，近日，国家药监局发布关于停止经营标示名称为“伊丽莎柏早霜、晚霜”、“淑菲妍雪肌霜”等化妆品的通告。

根据通告显示，针对化妆品监督检查发现的问题，经上海市药监局调查，目前在市场上销售的标示生产商为“台湾宜兰市康乐路132、135号”的“伊丽莎柏早霜”及“伊丽莎柏晚霜”均为未经注册或者备案的化妆品。

另外，经上海、浙江、广东、陕西省（市）药监局调查，目前市场上销售的标示品牌方为广州逸隆生物科技有限公司、委托生产方为广州珂伊美化妆品有限公司的“淑菲妍雪肌霜”，标示委托方为西安荷黛儿玉容化妆品有限公司、受托方为广州重生化妆品实业有限公司的“荷黛儿草本赋颜修护霜”均为未经注册或者备案的化妆品。

国家药监局要求各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。