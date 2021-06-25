人民网北京6月25日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，在“6.26国际禁毒日”前夕，国家药监局对特殊药品安全管理情况开展突击检查，督促特殊药品经营、储存单位进一步加强特殊药品监管，确保公众用药安全。

药品监管司主要负责人等分别带队赴国药集团药业股份有限公司、麻醉药品储存单位就特殊药品经营安全管理情况开展检查，对麻醉药品和精神药品的仓储管理、购销管理、安全管理体系等情况以及麻醉药品原料的收购、储存、调拨销售及储备过程中的安全保卫工作进行了现场检查。

检查组强调，各级药品监管部门和相关药品生产经营企业要充分认识做好特殊药品安全管理工作的极端重要性，进一步完善管理制度，落实各方责任，防范化解风险，保障特殊药品医疗需求，严防流入非法渠道。特殊药品企业作为生产经营安全管理第一责任人，要切实履行特殊药品安全管理主体责任，建立严格的责任落实机制，强化特殊药品销售环节管理，积极推进特殊药品追溯体系建设。各级药品监管部门要加强属地监管，强化特殊药品生产经营环节的日常监督检查，持续推进智慧监管和科学监管，不断健全部门间协作配合机制。

检查组要求，各级药品监管部门和特殊药品储存单位要落实国家药监局要求，坚持守底线保安全，认识到特殊药品安全是公共安全的重要组成部分，认真分析研判解决新情况、新问题，提高对风险的感知、预测、防范能力，持续完善特殊药品安全管理制度，全力推进特殊药品安全管理工作，坚决守住安全底线，切实保障人民群众用药安全；要进一步完善部门间协作配合机制，提升特殊药品突发事件的处置能力和水平，将应急管理贯穿于特殊药品安全管理的各个环节；要做好特殊药品收购调拨工作，严格按照国家药监局下达的年度计划收购、调拨特殊药品。要及时消除特殊药品安全风险隐患，结合此次现场检查发现的问题和特殊药品安全管理工作实际，深入开展特殊药品安全隐患排查，坚决杜绝特殊药品安全事件和流弊事件发生。