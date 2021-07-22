国家药监局：“TOURAN透然净颜套”系列化妆品暂停生产经营

国家药监局官网截图

人民网北京7月22日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布通告称，暂停生产、经营标示委托方为“广州透然生物科技有限公司”的“TOURAN透然净颜套”系列化妆品。

针对化妆品不良反应监测、监督检查发现的问题，国家药监局责成广东省、新疆维吾尔自治区药监局对广州透然生物科技有限公司及其产品的生产经营者进行了调查。经查，广州透然生物科技有限公司涉嫌存在违法生产经营“TOURAN透然净颜套”系列化妆品的行为。

国家药监局表示，为保障公众用妆安全，净化化妆品市场，依据《化妆品监督管理条例》，国家药监局要求各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品生产经营者立即暂停生产、经营标示委托方为“广州透然生物科技有限公司”的“TOURAN透然净颜套”系列化妆品，发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。