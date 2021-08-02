中国初级卫生保健基金会感染病和肝病专业委员会成立

近日，由北京大学第一医院、北京生命绿洲公益服务中心联合主办的新型冠状病毒病防控高峰论坛在北京举办。中国初级卫生保健基金会感染病和肝病专业委员会在会上举行了成立仪式。

中国初级卫生保健基金会副秘书长杨庆斌（左）与中国初级卫生保健基金会感染病和肝病专业委员会主任委员王贵强（右）共同为专委会成立揭牌(受访者供图)

“在新冠疫情防控常态化的大背景下，我们仍然面临外防输入，内防反弹的挑战。”中国初级卫生保健基金会感染病和肝病专业委员会主任委员王贵强在大会致辞中表示，目前新冠疫苗接种有效预防发病，在预防疾病重症化和降低死亡率方面效果明确，因此，要进一步推进更广泛的疫苗接种，尤其是老年人和有基础病人群，有效降低新冠病死率。“寻求更好的救治病人的方法是临床医生的责任和义务。”王贵强谈到，此次论坛邀请了在新冠灭活疫苗、mRNA疫苗、中和抗体药物和小分子药物等研发前沿领域专家做专题报告，研讨新冠疫情防控和救治的策略，就是希望能在临床实践中更好地发挥专业作用，在中国初级卫生保健基金会成立感染病和肝病专业委员会将通过基金会平台，联合社会力量强化我国传染病防治体系建设，提高传染病诊疗能力，为新冠疫情防治提供支撑。

“初级卫生保健是指最基本的，人人都能得到的人民群众和政府都能负担得起的卫生保健服务。”中国初级卫生保健基金会副秘书长杨庆斌致辞表示，未来，基金会将继续支持感染病和肝病专业委员会，在学术、科研、公益、患者援助方面做好服务工作。

北京大学第一医院感染科主任医师、中国初级卫生保健基金会感染病和肝病专业委员会副主任委员赵鸿对专委会宗旨与目标进行了介绍。“中国初级卫生保健基金会感染病和肝病专业委员会”由中国初级卫生保健基金会联合北京生命绿洲公益服务中心共同发起，旨在联合全国感染病和肝病专家，开展各类医生支持和患者援助工作，造福感染病和肝病患者。专委会计划于10年内，以专委会核心技术专家加基金会募资功能的组合，促进感染病和肝病专业化诊疗发展以及学术发展，促进患者治疗可及、健康知识可及的全方位疾病领域发展。

会上，杨庆斌宣读了中国初级卫生保健基金会《关于设立中国初级卫生保健基金会感染病和肝病专业委员会的决定》与首届委员会人员名单（49名）。杨庆斌与王贵强共同为专委会成立揭牌，并为专委会委员代表颁发聘书。来自全国各地医院和科研机构的90余名相关领域专家参会，围绕新型冠状病毒病的预防和诊治及其它热点问题，以专题讲座、辩论讨论等多种形式展开了深入研讨。