千金难买老来瘦？因人而异

有那么一句老话，“千金难买老来瘦”。那么，对于老年人来讲，真是越瘦越好吗？可未必。如果老年人过度消瘦，一方面反映机体可能存在某些消耗性疾病，另一方面如果营养素摄入不足，机体营养不良，免疫力下降，也会增加患其他疾病的风险。今天，佑安医院营养师就来为老年人的体重管理支支招。

老年人的胖瘦 判断另有标准

对于老年人，什么样的体重才算适宜呢？现在，我们通常对于无严重疾病的老年人，用体质指数（BMI）来判断。体质指数（BMI）=体重（kg）/身高（m2），成年人的体质指数（BMI）划分是：＜18.5为消瘦，18.5至23.9为正常体重，≥24为超重，≥28为肥胖。老年人随着年龄增加，脊柱弯曲变形，身高较年轻时缩短，而体内脂肪组织增加，使得BMI相应升高。

研究发现，如果老年人的BMI＞26.9，这类人群很容易患高血压、高血脂、高血糖及心血管疾病等，会缩短寿命。但如果老年人的BMI＜21.0，身体消瘦，营养素摄入不足，免疫力降低，当流感、肺炎等疾病发生时，死亡率要高于正常老年人。因此，老年人的体质指数（BMI）在21.0至26.9最为适宜。

超重老人 步行健身减重最佳

超重和肥胖的老年人如何科学管理体重？可以从以下七个方面着手：

1.少量多餐，每餐吃七八成饱，若主食摄入较多，最好在原有饮食基础上每天减主食1至2两。

2.每天膳食总能量的摄入在1000至2000Kcal之间，高能量食物应少吃或限制进食，如奶油糕点、糖果、含糖饮料等。

3.增加膳食中食物纤维的摄入量，可多选择各种杂粮粥、杂粮主食、嫩玉米等食物，不仅减少了能量的摄入，且粗细粮搭配还有利于老年人血糖的平稳。

4.减少膳食中脂肪的摄入，烹调油在原有饮食基础上每天减少10至20克，尽量少吃或不吃油炸、油煎、肥肉、奶油等食物。

5.少喝含酒精饮料，尤其是白酒，其能量高且营养素少，不利于体重下降。

6.每天坚持运动，步行、慢跑、打太极等。这些有氧运动都特别适合老年人，尤其步行是肥胖老人最好的健身方式。每天走1至2小时，可分次完成，每次不少于15至20分钟，以每分钟80至90步的速度行走为宜。

7.定期监测体重，每周称重1-2次。减重不能急于求成，不能求快，只要体重较前一周下降，就说明控制有效。通过对饮食与运动方案的不断调整，使体重逐渐达到健康体重范围。

消瘦老人 每日可加两三餐

消瘦的老年人如何合理增加体重？别急，以下方法可以试试：

1.增加餐次，每日除三餐主餐外，要有2-3次的加餐。

2.食物种类多样，制作精细软烂，易消化吸收。

3.每天可适当吃点零食，可选择老人爱吃、健康、含能量高的食物，如牛奶、酸奶、坚果、面包、蛋糕、饼干、纯果汁等。

4.对于无运动限制的老年人，每天可适当运动，运动可以增加食欲，有助于食物的消化吸收。

5.每天要心情愉悦，开开心心，保证充足的睡眠。

6.定期监测体重变化，随时调整增重计划。

文/本报记者 李洁

通讯员 刘慧（北京佑安医院）