调味品用放冰箱吗?有两类需要冷藏

调味品可以说是厨房中的金牌配角了，无论是豪华大餐还是家常小炒，想要做得有滋有味那是离不开调味品的。许多人习惯将调味品放在灶台旁边，便于随时取用。但有种说法称，调味品需要冰箱冷藏保存，否则就会变质、致癌，尤其现在进入炎热的夏季，更需要低温保存。事实真的如此吗？调味品是否和蔬菜、肉类等食材一样，需要放进冰箱保存呢？

发酵类和含水较多的调味品需要低温保存

日常生活中需要注意冷藏保存的调味品主要有两类。

1.发酵类调味品

像黄豆酱、腐乳等这类调味品是靠微生物的发酵而生产的，在售卖时也不能保证其中的微生物完全灭活。因此，如果开封后不冷藏存放，室温下很可能会加速微生物的生长，使调味品变质。

2.营养物质含量高且含水较多的调味品

这类是营养物质含量较高并且含水量较多的调味品，如沙拉酱、蚝油等蛋白质含量较高，而且含有一定的水分。此类调味品可为霉菌提供营养物质与水分，如在室温下存放，极有可能成为霉菌滋生的温床，产生霉变。食物霉变可能产生具有致癌性的霉菌毒素，食用的话会危害人体健康。含有较高油脂的调味品，如辣椒酱，则可能在室温下发生脂肪氧化，影响风味。

常用调味品应该如何保存？

1.粉状调味料

花椒粉、胡椒粉等属于香辛料加工调料，含有大量的挥发油类，比较容易生霉，因此需要干燥密封，放置于阴凉处保存。

2.颗粒状调味料

盐、糖等颗粒状调味料需要干燥、密封保存，否则容易受潮结块。此类调料纯度较高，一般不会变质，结块后也可以正常食用。

3.干货调味料

大料、干辣椒等干货调料易受潮霉变，应当放在干燥处密封保存。

4.液态调味料

酱油、醋等液态调料应使用玻璃瓶装，注意拧紧瓶盖，放在通风、无日晒的地方保存。

5.酱类调味料

豆瓣酱、辣椒酱等酱类调味料往往含一定水分，容易发霉变质，因此应当放在玻璃容器中密封好，冰箱冷藏保存。

6.新鲜调味料

葱、姜、蒜等新鲜调味品应当随用随买，不要存放太久。

教你几招控制

调味品中钠的摄入

调味品虽然能让我们的三餐有滋有味，但也要适度、适量地用，控制钠的摄入。

《中国居民膳食指南（2016）》指出：每天食盐摄入量应不超过6克。日常生活中，应当如何控制调味品中钠的摄入？下面就教大家几个好办法：

在家做饭时，控制好每天的食盐总量，采用定量盐勺，每餐按量放入食物中，逐渐培养清淡口味；

选用新鲜的食材，觉得盐或酱料少了不够味的话，可用醋、柠檬汁、西红柿、辣椒、葱、姜、蒜等天然调味品来替代；

等菜肴快出锅时再加盐，这一招能在保持同样咸度的情况下减少食盐用量，对于炖、煮等汤水较多的菜也是一样；

注意隐性盐问题，酱油和酱中含有较多“隐性盐”，6毫升酱油就相当于1克盐，这部分“盐”也应该算在每天摄入的盐中。

总结来看，并非所有调味品都需要冷藏保存，调味品的保存方法由其种类决定。胡椒粉等粉末类调味品，或是盐、酱油等含盐量高的调味品，相对来说，不那么容易滋生细菌或变质，因此并不需要冰箱保存。

文/马博士健康团 张玥硕士生