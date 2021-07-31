《互联网健康科普倡议》发布 各方共建健康科普生态圈

7月30日，《互联网健康科普倡议》（下简称《倡议》）正式发布。《倡议》由人民网·人民健康携手中华医学会科学普及分会、中国医师协会医学科普分会发起，联动互联网医院、零售药店、互联网平台、医药企业共同参与，旨在推动互联网健康科普更加规范、助力打造高素质科普人才、输出高质量科普内容、提升大众健康素养。

身体力行 推动互联网健康科普规范发展

当下，提升全民健康素养已经成为全社会关注的话题。2019年，国家层面出台《健康中国行动（2019—2030年）》，聚焦当前主要健康问题和影响因素，提出要坚持普及知识，提升全民健康素养。与此同时，随着居民生活水平的不断提高，公众对于提升自身健康素养的需求也在上升，健康科普知识的需求也在不断增长。近年来，在政策和公众需求的双重推动下，基于互联网的健康科普出现井喷式发展。然而，在此过程中也出现了网络健康科普质量良莠不齐、行业规范有待加强等问题。

《互联网健康科普倡议》的发布，旨在向社会各界传递以下信息：倡导健康生活理念，致力于帮助大众养成健康的生活理念和生活习惯；积极传播健康科普知识，助力提高大众自我健康管理能力和健康素养；自我监督，自觉抵制“伪科学”“伪科普”，积极创作科学准确的科普，帮助大众提升获取、理解健康信息和服务的能力；依托权威平台的公信力和凝聚力，激发专业人士参与科普和健康促进的动力和活力；倡导科学方法，创新传播形式，积极推动形成讲科普、爱科普、学科普、用科普的良好氛围。

多方共为 打造健康科普权威阵地

谈及互联网健康科普的重要性，国家卫生健康委医管中心办公室主任刘俊峰强调：“《健康中国行动（2019-2030年）》将健康知识普及行动列为15项重大行动之首，彰显国家对健康科普的重视。随着信息技术的迅猛发展，网络成了人们获取知识的重要渠道之一。然而，网上健康信息鱼龙混杂，普通群众很难分辨，存在陷入各种误区的风险。做强互联网健康科普不在一朝一夕，需要社会各界身体力行，更好地在互联网上传播权威、科学、适用、具有行为指导性的健康知识。”

健康科普是一项关系到我国健康事业发展的重要工作，中国疾控中心慢病中心主任助理蒋炜提出：“2017年，我国居民健康素养水平只有14.18%。2020年中国居民健康素养水平达到23.15%，比2019年提升3.98个百分点，增长幅度为历年最大。从另一方面来说，健康知识涉及面广，知识点多，新的健康问题也需要用新的观念和行为去应对。因此，我们希望社会各界能共同行动，构建一个有标准、有规范的互联网健康科普环境，为民众提供更专业、有深度、有温度的健康科普。”

中华医学会科学普及分会常委兼秘书长、首都医科大学附属北京朝阳医院急诊科副主任梅雪表示，新冠肺炎疫情让人们越来越体会到“医疗”不再是仅限于治病救人的概念，而是包含健康科普（健康生活方式）、疾病筛查、疾病诊治、功能康复等环节的全健康周期链条。这其中科普是第一环，也是非常重要的基础。希望今后主流媒体平台进行科普时，一方面通过选择国家健康科普专家库的专家，另一方面通过与学协会合作，审核选定具有科学依据的内容进行大众健康科普，保证在主流媒体平台上传播合理、科学、实用的健康知识。”

人民健康有关负责人介绍，发布《倡议》的目的，在于号召更多平台机构及专业人士参与到健康科普阵营中来，促进科普知识规范化，调动全社会的积极性和创造性，形成行业共识，输出优质科普，提高大众健康意识和自我保健、养护的能力，助力健康中国行动。

社会参与 助力健康科普有效落地

作为参与活动的医药企业代表，GSK消费保健品中国大陆及香港地区总经理顾海英表示：“科学规范的健康科普教育非常重要，GSK消费保健品支持‘健康科普行动’和《互联网健康科普倡议》，并发起‘好医家’和‘橙子知道’计划，与我们提升大众每日健康的使命相吻合。GSK消费保健品非常荣幸能携手各方合作伙伴，通过切实行动帮助大众提升自我健康管理意识，做好日常的自我健康管理。”

据悉，互联网医院代表京东健康、微脉、微医、平安健康，零售药店代表高济医疗等机构也参加了本次活动。