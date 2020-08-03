南方健康：打造优质健康科普 助力公民健康素养提升

新冠肺炎疫情发生以来，人民群众对医疗健康的需求日益增长，随着防疫的各种健康习惯和知识的宣导，强身健体、增强免疫力、改善体质等正在逐步成为更多人长期的健康意识。作为健康观念普及的推进者，深圳映泉健康管理咨询有限公司旗下品牌“南方健康”立足于大健康产业，通过“互联网+医疗专家+短视频+精准健康科普”的方式，为医疗健康从业者、健康服务机构、患者和大健康产业提供有效的枢纽。

近年来，国家积极推进健康产业发展，着力提高公众健康素养，促进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。随着健康中国战略的全面深入的实施推进，健康素养的提升得到越来越多的关注。公开数据显示，2018年中国居民健康素养水平为17.06％，比2017年增长2.88个百分点。原卫生部部长、中国健康管理协会总顾问高强曾在第八届健康中国论坛上表示，推动健康中国建设预示未来健康产业拥有巨大发展空间。健康不仅能直接创造生产力，更和经济发展相辅相成、紧密互动，未来健康发展观会日益深入人心，并逐渐融入到各级政府的执政理念之中。

在健康科普传播方面，南方健康联合三甲医院医生、科普大V，通过健康科普短视频、健康科普图文、健康科普直播三种科普形式的方式对优质的医疗知识进行进一步传播。同时，与各地三甲医生和三甲医院战略合作，融合优质健康内容与5G时代最火的短视频形式，满足大众多层次、多样化、品质化的健康科普需求。

在打造优质传播内容的同时，南方健康也积极同其他相关单位合作，共同推动健康科普的发展。如作为人民健康举办2019首届“互联网+健康中国”科普大赛中的协办单位，积极推进科普传播。南方健康积极开展科普短视频拍摄，为健康科普工作者提供短视频指导，帮助医生打造IP品牌影响力，进一步推动健康科普的传播。

“我们希望在健康科普执业人员和现代科技的帮助下，让人们更加了解自己和家人的健康，做出合理的提前干预。”南方健康创始人付泉表示。