应对新冠病毒变异，我国做好研发新型疫苗的准备了吗？专家详解

人民网北京5月31日电（张文婷）应对病毒变异，我国企业做好研发新型疫苗的准备了吗？如何保障群众第二剂新冠病毒疫苗的及时接种？今日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍疫情防控和疫苗接种有关情况。围绕新冠疫苗接种出现的新情况、新问题，相关负责人进行了详细解答。

如遇突发重大变异新型疫苗开发会非常及时

国药集团中国生物的副总裁张云涛表示，病毒的变异是此次疫苗研发和使用高度关注的问题。“我们利用在海外Ⅲ期临床获得的血清开展了交叉中和实验，包括在南非发现的毒株、英国发现的毒株以及来自中国不同地区发现的流行株。”他说。

他表示，截止到现在，这些血清仍然能够和这些病毒发生良好的中和反应，应该说疫苗还是具有良好的保护性。

张云涛介绍道，病毒的变异是永恒的，它是自然发生的，就目前来看，只要病毒的变异可控，疫苗应该能够形成持久保护。“在整个疫苗的研发过程中，灭活疫苗含有病毒的抗原成份比较多，相对来说它保护的广谱性更好，对变异耐受性会更好一些。”

他还表示，我国企业做好了应对突发重大变异研发新型疫苗的准备，解决的途径有以下几种：一是可以迅速开发出针对变异株的疫苗，变异株疫苗也可以跟现有疫苗相互续冠来进行使用。二是可以用开发出的变异株疫苗和现有疫苗作为多联多价疫苗进行注射来防治。

张云涛最后表示，如果遇到突发重大变异，疫苗的开发会非常及时，也能满足在变异情况下广大人民群众的需要。

6月中下旬将集中开展第二剂次疫苗接种

我国新冠病毒疫苗接种不断提速，不少群众担心第二剂疫苗的接种情况。对此，国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢表示，根据我国新冠肺炎疫情防控需要，结合供应实际和工作安排，我国目前正在按照梯次推进、突出重点、知情同意自愿和免费接种的原则，分步骤对各类人群进行接种，并按照新冠病毒疫苗接种的技术方案，对近期的接种工作进行了统筹安排。

6月10日至6月30日期间，主要针对已经接种过1剂次疫苗的人群集中开展第二剂次接种。同时，对因为出国等紧急原因需要接种疫苗的人群继续接种第一剂次疫苗。

7月起将继续全面推进第一剂次和第二剂次疫苗的接种，安全、有力、有序做好新冠病毒疫苗接种工作。

疫苗接种前需主动向医生说明个人健康情况

关于新冠病毒疫苗接种的禁忌，仍有不少群众存疑。对此，中国疾控中心研究员冯子健表示，无论新冠病毒疫苗还是其他疫苗，都存在接种的禁忌，这主要是从保证受种者安全的角度考虑。其中大多数禁忌情形是每个疫苗都有的，是通用的。但由于疫苗种类不同，也存在不同疫苗在禁忌上的差异。

通常情况下，哺乳期、经期妇女都不属于疫苗接种的禁忌。抑郁症、贫血、有心脏支架等患者，如药物控制良好、病情稳定或者能正常生活也可以接种。对于正在服用抗病毒药物能否接种新冠病毒疫苗的疑问，群众需结合当时的病情，如果自己无法判断，可以咨询临床医生是否可以接种疫苗。

冯子健在会上特别说明，有些禁忌如正在发热、患急性疾病、慢性疾病的急性期这些情况都是暂时的状态，当这些导致禁忌的情形不再存在或者疾病缓解了，急性期过去了，就可以在康复和病情稳定的情况下接种疫苗。

值得注意的是，对接种首剂次新冠病毒疫苗后，发生严重过敏性异常反应的，后续就不可以再接种了。

冯子健提醒，在新冠病毒疫苗接种时，需向接种医生主动说明个人的健康状况和疾病、过敏史、服药情况，医生会综合判断作出适当的建议。