王辰：冷链环境加大了病原传播的复杂性

人民网北京7月22日电 （记者崔元苑）今日，国新办就新冠病毒溯源有关情况举行新闻发布会，中国工程院院士、北京协和医学院院校长、国家呼吸医学中心主任王辰指出，冷链传播是本次新冠肺炎疫情中发现的一个非常值得关注的新现象，而这个现象也让传播的证据链相对比较完整。因此，建议在下一步的病毒溯源过程中，将冷链作为一个重点的溯源线索。

王辰称，流行病学上发现了冷链和疾病流行的对应关系，也就是说在发生感染的病例身上，流行病学溯源上能够找到它可能接触病毒的点是冷链物品表面。从北京新发地的疫情和青岛疫情都可以看到这样的密切关联，也就是发病人接触过冷链，在冷链之外没有发现其他可能的病毒来源。

王辰解释，在病毒核酸的检出上，冷链物品上核酸检测是阳性的。特别是在青岛疫情中，在冷链物品表面不但检出了病毒，而且分离和培养出了病毒，这证实了冷链物品表面有活的病毒存在。这两点结合起来，证据链就逐渐完整了。同时，在科学问题的探索上有一个旁证，在“冷”的和相对干燥的环境下，病毒的存活时间、保持感染性的时间比较长。在冬天甚至可以有21天的存活期。因此，如果病毒沾染到冷链物品上，在低温环境下，从一个地方输送到另一个地方的时候就可以造成跨地区的病毒传播。

“因此，在国际贸易和全球各地人员、物资往来的背景下，冷链环境中从人到物的传播，加大了病原传播的复杂性，这点特别值得进行调查和研究。”王辰表示。