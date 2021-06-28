国产疫苗对德尔塔变异株有效吗？钟南山这样说

“如果没有采取有效、及时的措施，根据模型预测，广州此轮疫情大概会感染到730万人。”6月25日，中国工程院院士钟南山接受媒体采访。他认为，广州疫情可以说已经得到了有效控制，“我个人判断，在我国应对德尔塔变异株社区传播的第一阶段战役中，广州取得了阶段性成果。这些经验，将对全国疫情防控都产生帮助。”

广东疫情形势如何？国产疫苗对德尔塔变异株有效吗？动物是否会引起病毒传播？他一一回复。

变异株病毒载量比普通株高100倍

随着印度新冠疫情的大暴发，德尔塔变异株迅速成为全球焦点。它来势汹汹，成为英国、俄罗斯、新加坡、美国等国家新增病例的最主要病毒株。

5月21日以来，发生在广东的本土疫情中，也有两起是由德尔塔变异株引起的。一起是5月21日在广州荔湾区及相关地市发生的局部聚集性疫情，截至6月24日，累计报告感染个案167例；另一起是6月14日在深圳机场引起的疫情，目前已累计报告感染个案7例。

“深圳的德尔塔变异株与广州的德尔塔变异株突变位点不同，来源不同。”钟南山说，“德尔塔变异株在人体内的病毒载量比普通株高100倍，传播力更强；在身体内的潜伏期较短，1—3天就发病；在体内转阴的时间也较长，广州病例的平均转阴时间13—15天，少数可达20天以上，远长于普通株的7—9天。”

正因为感染者体内的病毒载量高，传染性增强了。“疫情早期，10天内5代传播，传播指数高达4.04—5.0。如果没有采取有效、及时的措施，根据模型预测，广州此轮疫情大概会感染到730万人。”钟南山指出，广州疫情可以说已经得到了有效控制。“我个人判断，在我国应对德尔塔变异株社区传播的第一阶段战役中，广州取得了阶段性成果”。

排除病毒通过动物排泄物传播

钟南山指出，这段时间，除了采取北京新发地疫情的有效防控方法之外，广州还根据德尔塔变异株的感染特点，采取了一些创新的科学管理措施。

迅速锁定感染源，精准查清传播链。5月21日接到报告后，当日下午3时锁定感染来源。随后通过高质量的流行病学调查和及时的基因测序溯源，找到明确的传播链和流行病学关联，传播链条非常清晰。

更新了“密接”的概念。“德尔塔变异株病毒载量高，呼吸道呼出的病毒浓度大，传染性极强，所以过去的密接概念已不适用。过去认为密接者是在感染者发病前2天的家人、同办公室、1米之内同吃饭、开会，现在改为在同一个空间、同一单位、同一建筑与感染者发病前4天曾经相处的。并根据此分级制定了封闭、封控等不同的管控模式。”钟南山说。

此外，广东在全国首次建立了“黄码”制度，要求“黄码”人员在24小时内尽快完成核酸检测。截至6月24日，本次疫情未发生省外的溢出。

在采取科学管理措施的同时，广东对病毒传播的研究也在紧锣密鼓进行中。“我们一直怀疑动物可能会引起病毒的传播，所以在发生疫情的封闭区布下鼠笼，一共捕鼠70只，采集有效的鼠咽拭子标本44份，新冠核酸检测结果均为阴性，排除了新冠病毒在封闭、封控区通过动物排泄物传播的可能。”钟南山院士说。

下一步，广东将开展伴侣动物猫和犬感染新冠病毒的血清流行病学调查。计划收集猫和犬的血清样本，完成动物宠物感染及传播的流调工作，预计这项工作在7月底完成。

国产疫苗对人群有保护作用

面对可能再出现的德尔塔变异株，我们应该怎么防护呢？“由于其感染强度极高，医院的发热门诊要加强管控措施。”钟南山指出，大多数市中心的医院很难做到发热门诊建筑间隔20米，但也应严格管控，加强物理隔断，选址相对独立，注意选下风向的位置，与普通门诊不同出入口。

“深圳和广州接纳了全国近80%的国际入境人员，今后境外输入疫情可能还会不断出现。”他透露，广州正计划建立一个占地25万平方米的“广州国际健康驿站”，共设置5000个独立房间，这样可大大减少输入性感染的可能性。

钟南山一再强调接种疫苗的重要性。“现在全世界都面临着新冠德尔塔毒株的流行，疫情防控和经济恢复，这两方面必须建立一个新的平衡。”他认为，除了严格遵守群防群控措施，应尽快推进疫苗接种，建立群体免疫。

他特别回应了大家关心的国产疫苗对德尔塔变异株有没有用的问题。“实验室结果证明，接种国产疫苗对人群有保护作用。”钟南山说，初步分析认为，完成全程免疫接种的预防效果明显，疫苗预防密接接触者感染的效果为69%，预防发展为肺炎的效果为73%，预防重症效果达95%以上。“广东省的观察，已经接种两剂疫苗的密切接触者，对预防发病的保护力近60%，预防肺炎的保护力近80%，没有患者转为重症和危重症。”

钟南山强调，如果疫苗的保护率为70%，这就需要80%以上的人群接种疫苗，才能建立起群体免疫，我们要加快疫苗的接种。

“一隅不安，举世皆危。要是其他国家疫情控制不好，永远也打开不了国门。”他表示，希望能依靠联合国、世界卫生组织的力量，实现疫苗共享，只有多方的共同努力才可以恢复正常的国际交流。（记者 叶青）