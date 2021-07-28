改善空气质量或能降低患痴呆症风险

根据26日在美国丹佛举行的2021年阿尔茨海默病协会国际会议上发布的多项研究报告，改善空气质量可能会改善认知功能，降低痴呆症风险。

此前的报告曾显示，长期暴露于空气污染与阿尔茨海默病相关脑斑的积累有联系，而此次会议是第一次累计证据表明，减少污染，特别是空气中的细颗粒物和燃料燃烧产生的污染物，与降低全因痴呆症和阿尔茨海默病风险有关。

研究主要发现，空气质量改善可能会减缓美国老年女性的认知能力下降，降低痴呆症风险。在未来10年内，美国每减少细颗粒物（PM2.5）和交通相关污染物二氧化氮的比例达到10%（按美国国家环境保护局现行标准），老年女性患痴呆症的风险分别降低14%和26%，认知能力下降的速度也会减缓。

第二项主要发现是，减少PM2.5与法国老年人患痴呆症的风险降低有关。在10年内降低PM2.5浓度与法国个人患各种原因痴呆症的风险降低15%有关。每立方米空气中气体污染物每减少1微克，患阿尔茨海默病的风险就降低17%。

另一项主要发现是，长期空气污染与β淀粉样蛋白斑块增加有关。美国一项大型研究表明，长期暴露在空气污染物中与血液中较高的β淀粉样蛋白水平有关，这表明空气质量与界定阿尔茨海默病的大脑生理变化之间可能存在生物学联系。

“我们早就知道，空气污染对人们的大脑和整体健康有害，包括与大脑中淀粉样蛋白的积聚有关。”阿尔茨海默病协会的科学项目和推广主任克莱尔·塞克斯顿表示，“但令人兴奋的是，我们现在看到的数据显示，改善空气质量实际上可能会降低患痴呆症的风险。这些数据表明了政府和企业实施政策和采取行动以减少空气污染物的重要性。”（实习记者张佳欣）