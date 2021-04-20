科学防治癌症 深圳举办肿瘤防治宣传周专题活动

4月15日-21日是第 27 届全国肿瘤防治宣传周。4月16日，“第27届全国肿瘤防治宣传周系列专题活动暨深圳市肿瘤防治科普知识大赛启动仪式”在深圳举办。

中华预防医学会肿瘤预防与控制专业委员会主任委员、中国医学科学院肿瘤医院原院长赵平表示，正在针对恶性肿瘤开展一场新时代群众性卫生健康改革，要依靠卫生健康系统向社会整体联动转变，要从“形式上宣传”向“全民参与、个人行动”转变。赵平认为，癌症防控策略应遵循以下四点：第一，要坚持政府主导原则，动员全社会各方力量参与癌症防治；第二，要以“治疗为主”转变为以“预防为主”，重视疾病预防；第三，从高层治疗向基层防控转变，要从以“城市为主”向“城乡并重”转变，从基层织密、织牢癌症防护网，保障人民健康；第四，从卫生部门向以全社会参与转变，从专业行动向群众行动转变，提高群众防癌积极性，进一步提高全社会癌症防控意识。

深圳市健康产业类行业协会联合党委书记黄鹤表示，今年主题为“健康中国健康家——关爱生命科学防癌”，希望公众积极参与肿瘤防治工作，发挥家庭防癌、抗癌重要作用，关注“防-筛-诊-治-康”大健康服务理念，关爱每一位家庭成员。倡导以家庭为基础单位，共同践行健康文明生活方式、定期防癌体检和关爱陪伴患癌家人，促进家庭健康和谐，切实降低癌症带来的家庭负担和社会危害。

“癌症作为一种长期因素作用下的基因突变疾病，具有慢性病、老年病、遗传病、生活方式病综合特点，是可防可控且能通过有效预防得到巨大收益的疾病。”中科健康总裁冯鹏介绍，中科多年来坚持开展肿瘤防治科普活动，携手全国各大医院组织公益健康义诊、患者关爱等多样化活动形式帮助广大群众消除癌症误区，传播正确抗癌理念，提高全社会科学防癌、抗癌知识知晓率。

“既要重视预防肿瘤，也要正确面对。每个人都是健康第一责任人，只有熟练掌握肿瘤防治知识，才能及时发现肿瘤早期表现，实现早诊早治。”广州市第一人民医院泌尿外科教授钟惟德表示，预防前列腺癌应合理膳食营养，补充维生素，多食用番茄、番茄制品增强前列腺保健作用，还要坚持调理身体保持自身免疫力平衡。

深圳市抗癌协会理事长、南方医科大学深圳医院肿瘤科主任医师申维玺表示，肺癌与吸烟、环境、人口老龄化等因素息息相关，建议公众到50岁以后，每年定期到正规医疗机构进行筛查。他介绍，肺癌治疗方法主要分为化疗、手术、放疗、免疫治疗和靶向治疗5种，临床选择患者治疗方案主要依据患者病期，肺癌Ⅰ、Ⅱ期将优先选择手术治疗，肺癌Ⅲ、Ⅳ期（Ⅳ期即晚期）个别情况下可选择手术治疗方案，晚期肿瘤患者主要以内科药物治疗为主。

“35岁以上、有家族癌症史、工作久坐、喜欢高热量食物、生活习惯不规律、肠炎多年不愈和常年不愿接受肠镜检查等都是结直肠癌高风险因素。”北京大学深圳医院肿瘤科主任、深圳市医学会肿瘤专业委员会主任委员王树滨表示，结直肠癌发展周期缓慢，早期无特异临床症状，在疾病长达10-30年发展期中，可通过各种有效手段诊断和发现。