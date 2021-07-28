洪水过后，科学防疫要注意（深阅读·汛期关注①）

编者按：当前已进入防汛关键期，防汛形势十分严峻。今年汛期气象有哪些特点？防汛度汛要注意哪些问题？洪涝灾害发生后，如何防疫、如何进行灾后救济？本版今起推出“汛期关注”系列报道，敬请留意。

目前，河南暴雨灾后重建正紧张进行，生产生活秩序正逐步恢复。大灾之后防大疫，除了相关部门要做好传染病疫情监测、病媒生物监测以及环境等方面的安全监测外，公众也应做好生活防疫。洪涝灾害发生后，公众在卫生防疫方面应该注意哪些问题？本报记者采访了中国疾控中心环境所消毒中心主任沈瑾、河南省疾控中心消毒与媒介生物控制研究所副主任医师张玉勤和河南省疾病预防控制中心传染病预防控制所副主任医师尤爱国。

问一

洪水过后，自来水能否饮用，需要注意什么？

张玉勤：未被破坏的自来水厂，应加强水源水和末梢水的监测。洪涝灾害期间，水厂应根据源水水质变化情况，及时使用或加大混凝剂和消毒剂的使用量，保证出水水质符合《生活饮用水卫生标准》的要求。所以，正在供应的自来水是可以放心饮用的。

建议尽量喝烧开的水、瓶装水或经救灾指挥部认可的饮用水（净化设备现场制备或送来的桶装水）。不喝生水，不喝来源不明或被污染的水，不用来源不明或被污染的水漱口、洗菜等。缸、桶、盆等盛水器具要经常消毒，消毒后用干净的水冲洗。自觉保护生活饮用水水源及环境，在指定地点堆放生活垃圾、倾倒生活污水。

在无自来水供应的灾区，可根据水源水状况，选择适宜的化学消毒剂，在专业人员指导下，参阅消毒剂使用说明书，控制消毒剂用量和接触时间，进行饮水消毒处理。

问二

临时应急供水需要注意什么，该怎么消毒？

沈瑾：如果自来水管网系统被洪水破坏，需要集中应急供水，对临时集中供水的设施、设备要做好消毒。

张玉勤：在道路交通情况允许的条件下，可利用水车送水，居民就近取水。用于送水的设备，无论是水车、消防车、洒水车、水箱或聚乙烯塑料水桶，在运水前，都应对盛水容器进行彻底清洗和消毒，用有效氯400毫克/升溶液冲洗，作用30分钟后再用清水冲洗干净。待运水的余氯含量应保持0.5毫克/升以上。

问三

灾后如何预防传染病，如何做到科学防疫？

沈瑾：首先，洪灾后容易发生细菌性痢疾等肠道传染病。公众要注意饮食卫生，及时处理被洪水浸泡过或腐败变质的食品，不食用被洪水浸泡过的食品，可蒸煮食品应充分加热后食用，不吃没有洗净的瓜果蔬菜。彻底洗手后再接触食品和餐具。

其次，要重点预防虫媒传染病和自然疫源性疾病，如流行性出血热、疟疾等。除了做好个人卫生和自我防护外，及时清理居室周边的积水、垃圾，减少蚊虫滋生，同时做好杀虫、灭蚊、灭蝇等工作。

第三，要预防食物中毒、皮炎、结膜炎等疾病，保持皮肤清洁，做好手卫生。

要密切关注自己和家人的身体健康，如有不适，尽快就医。同时，新冠肺炎疫情防控和个人防护意识不能松懈。

尤爱国：面对可能导致的传染病以及其他突发公共卫生事件，我们要扎实做好卫生防疫工作，确保大灾之后无大疫。公众如果感觉身体不适，要及时到医疗机构就诊，特别是出现发热、腹泻、呕吐、咳嗽、皮疹、黄疸等症状时，要尽快寻求医生帮助。就医时，要注意做好个人防护，避免乘坐公共交通工具。受灾群众安置点要注意新冠肺炎疫情防控，一旦发现发热咳嗽等症状，应及时向防疫人员报告。

问四

洪水过后，哪些环境、物品需要消毒，如何消毒？

沈瑾：重点消毒的地方包括饮用水，洪水浸泡过的公共区域和集中安置点等。对动物尸体、粪便、垃圾等要及时进行无害化处理。针对地铁站、火车站、商场等公共区域，洪水退后，要及时进行环境清污，再对物体表面、墙面、地面等进行预防性消毒。

张玉勤：受洪水侵袭的家庭环境、生活用品及交通工具，如地铁、公交和私家车等均需要消毒处理。对被洪水污染的门、地面、墙壁、家具清污后，可使用有效氯500毫克/升的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭（拖拭）消毒。室内消毒完毕后，对室外其他可能污染处，如走廊、楼梯、厕所表面、下水道口等进行消毒。

地铁、公交车、私家车等交通工具清污后，对内部物体表面（如车身内壁、方向盘、扶手、桌椅等）采用有效氯500毫克/升的含氯消毒剂或采用1000毫克/升季铵盐类消毒剂喷洒或擦拭，作用30分钟，消毒后再用清水擦拭干净。

家具、卫生洁具、办公用品等清污后，用有效氯500毫克/升的含氯消毒剂冲洗、擦拭或浸泡，作用30分钟，消毒后再用清水擦拭干净。

餐（饮）具清洗后首选煮沸消毒，煮沸时间应在15分钟以上。也可使用消毒剂进行浸泡消毒，如用有效氯250毫克/升—500毫克/升含氯消毒剂浸泡30分钟，消毒剂浸泡后应以清洁水冲洗干净。

《 人民日报 》（ 2021年07月28日 04 版）