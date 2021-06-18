胰腺癌查出就是晚期？怎样才能早发现早诊断？

胰腺癌是消化道常见恶性肿瘤之一，在肿瘤领域素有“癌症之王”的称号。日前，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端特别邀请北京大学第一医院普通外科主任医师、中华医学会外科学分会胰腺学组副组长杨尹默，就胰腺癌的相关知识进行解答。

杨尹默指出，胰腺癌是在所有肿瘤当中比较特殊的类型，目前在胰腺癌的诊断和治疗方面仍然面临很多挑战，主要体现在两方面：一是随着生活水平的提高，胰腺癌的发病率呈逐年增长的态势。越是经济水平发达的国家和地区，胰腺癌的发病率也呈更加快速增长的态势。世界范围内胰腺癌的发病率和病死率在过去30年间，增加了一倍多。另一方面，胰腺癌的治疗效果虽然有所进步，但胰腺癌患者总体预后仍有赖于通过综合治疗手段特别是早期诊断来改善。“总体评价在提高胰腺癌诊断和治疗水平，提高患者远期生存方面，我们仍然任重道远。”杨尹默说。

针对临床上胰腺癌为什么难以早期诊断的问题，杨尹默表示，胰腺癌难以早期发现的原因主要有四方面：一是早期症状不典型，容易被忽视，而且很多时候没有症状，患者经体检偶然发现胰腺肿瘤；二是胰腺位于腹膜后，位置深在，周围解剖结构复杂，相关症状或体征易被掩盖或误诊为其他器官疾病；三是胰腺血供丰富，易侵犯血管，发生血行转移；四是目前影像学水平有了很大很高，但仍然难以发现1至2cm的肿瘤。超声作为筛查手段，敏感性有限。

“努力提高胰腺癌早期诊断率是改善治疗效果的关键举措。”杨尹默强调。他介绍，胰腺癌好发于中老年患者，出现莫名其妙的消瘦，体重、食欲迅速地下降，还有些病人本身状况很好，五六十岁突然糖尿病了，特别是背痛，后背不舒服，这些信号都有提示胰腺出问题的可能性，需要去医院排查一下。

杨尹默介绍，吸烟是胰腺癌的绝对危险因素，吸烟的病人，胰腺癌的发病率要远远高于不吸烟的病人。在日常生活中，要保持良好的生活习惯，避免吸烟、酗酒等不良生活习惯。另外一个因素是肥胖，身体肥胖的病人，胰腺癌的发病率要高于体重正常的患者。此外还有糖尿病、慢性胰腺炎等都是胰腺癌的易感因素。家族中有罹患胰腺癌即有家族史的患者，也要提高警惕。