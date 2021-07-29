给“星星的孩子”更多关怀 专家谈儿童孤独症：科学干预 客观看待

有这样一群孩子，他们内心丰富却无法与人沟通，他们和正常孩子一样美丽可爱却沉浸在自己孤独的世界里，被称作“星星的孩子”，他们就是孤独症儿童。近日，北京大学第六医院儿童心理卫生中心主任、主任医师、教授刘靖和中山大学附属第三医院儿童发育行为中心主任、主任医师邹小兵围绕儿童孤独症的主要临床表现、危害以及干预方法等，向网友进行详细讲解，呼吁社会各界对孤独症儿童有更多的了解和关怀。

什么是儿童孤独症？有哪些表现和危害？

邹小兵介绍，孤独症，全称孤独症谱系障碍，又叫自闭症，它是一类（组）与生俱来的、先天性的或起病于婴幼儿时期的，以社交沟通障碍、狭隘的兴趣、重复刻板行为以及感知觉异常为核心特征的神经发育障碍性疾病。

孤独症会对患儿的身心产生严重的不良影响，中重度孤独症可以致残，轻度孤独症也可以出现严重和复杂的社交、情绪和行为问题。患儿的家庭也常常面临着沉重的精神和经济压力。

孤独症有哪些具体表现？刘靖介绍，孤独症以三大类核心症状为主要临床表现，包括社会交往障碍、交流障碍、兴趣局限狭窄和行为刻板重复。孤独症孩子会孤僻离群、不主动与人交往，对于各种社交刺激不予关注和缺乏回应，或交往时使用刻板重复的语言、奇怪的行为。患儿在言语交流方面也会出现一系列问题，包括言语发育迟缓，对言语理解困难，甚至有些患儿终身没有语言。

怎样及时发现和科学干预儿童孤独症？

刘靖表示，孤独症的早期发现非常重要，早期发现孤独症是早期诊断和干预的基础。

然而，早期发现孤独症是较为困难的，如何及时判断孩子是否患有此类疾病呢？邹小兵表示，中华医学会儿科分会发育行为儿科学组提出了 “五不法”：当一个孩子在1岁半左右时，如果出现“不怎么看”“不怎么应”“不怎么指”“不怎么说”或者“行为有些不当”，家长就应引起注意，可以去有相应专科的医院就诊。

孤独症作为一种神经发育障碍，是一个共患病比较多的疾病，包括精神方面的共患病，如智力发育障碍、睡眠方面的障碍、焦虑障碍、注意缺陷多动障碍、情感障碍、抽动障碍等。同时，孤独症患儿也有更高的风险罹患某些躯体方面的疾病，如癫痫、脑瘫、结节性硬化、胃肠功能紊乱等。

据了解，在过去的几十年间，世界各国在孤独症的干预、教育方面取得了重要进展。邹小兵表示，如今，儿童被诊断为孤独症不再被认为无法治疗，有很多干预方法能够很好改善孤独症儿童过去所认为的不良预后。

他把孤独症的干预方法总结为12字：组织计划、社交中心、奖罚分明。

组织计划即为使用“结构化教育”模式，对孤独症患儿进行有组织、有计划的训练；社交中心是以社交为中心进行干预，注重全面发展；奖惩分明是指在干预过程中，可采用行为疗法，意为当孩子表现好的时候，要去鼓励、强化；当孩子不会或不能够做到时，要去辅助、提示；当孩子出现对抗、破坏性行为时，要选择一些温和的惩罚。

孤独症儿童预后如何？家庭如何克服难关？

关注儿童孤独症，不仅仅需要关注患儿、也要多一份对孤独症儿童父母、家庭的关注与关爱。刘靖提到，孤独症儿童的父母需要客观地看待这个现实，保持稳定的情绪，相互理解和支持，如果家长感到困难，可以寻求心理方面的一些专业支持，比如做心理咨询、心理治疗等。

儿童孤独症的预后是患儿家长十分关注的问题。对此，邹小兵表示，孤独症到目前为止还是一个世界医学难题，但它不再是一个不治之症，如果能够做到及时发现，实施科学干预，是可以改善的，家长不应太过悲观。（张文婷 实习生韩溪芮）