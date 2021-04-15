华米科技智能可穿戴技术助力厦门慢阻肺早期干预项目

为推动慢阻肺的早诊早治，近日，厦门市卫生健康委员会与广州医科大学附属第一医院/国家呼吸系统疾病临床医学研究中心/国家呼吸医学中心，联合启动“慢阻肺早期干预及规范化管理项目”。华米科技(NYSE：ZEPP)作为合作方之一，将为该项目提供技术和设备支持。

慢阻肺具有高患病率、高致残率、高病死率和高疾病负担的特点，患病周期长、反复急性加重、有多种合并症，严重影响中老年患者的预后和生活质量。钟南山院士表示，我国慢阻肺患病率高且基数大，绝大部分患者因缺乏早期诊断及慢病管理，等出现症状后再治疗为时较晚。希望通过在全民健康中倡导早诊早治，实现慢阻肺的科学防治与规范管理目标。

据项目负责人介绍，该项目通过物联网、人工智能、大数据等新技术，将联合厦门市6个行政区的7家三级医院和39家基层医疗卫生机构开展“中度到重度慢阻肺患者规范化呼吸康复项目研究”，预计招募约2000例慢阻肺受试者，开展为期96周的观察性研究。华米科技将为受试者提供智能可穿戴设备和相关技术支持，用于监测随访观察期间受试者的步数、心率、血氧饱和度和睡眠时长等，为研究提供数据支持。