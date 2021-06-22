孩子精神世界的发育同样需要给予重视

浙江杭州市小学三年级学生悠悠成绩一直处于中等，是大家口中的乖乖女。然而，从去年下半年开始，悠悠总是肚子痛。渐渐地，悠悠开始失眠，脾气也越来越大。爸爸妈妈带着悠悠去了好几家医院，都检查不出原因。最后经过一家医院心理门诊诊断，悠悠患有注意力缺陷，并且有明显的焦虑状态。（6月21日《钱江晚报》）

身体与精神并非两个割裂的部分，而是一个有机的整体。肚子痛、失眠、脾气变差表面上是身体上的病痛，实际上却是精神疾病。被学业焦虑裹挟的孩子，需要的是减压；除了对孩子进行心理疏导，还需要帮助家长们塑造理性、健康的教育观念，更加平和、从容地面对孩子的学习成绩。后来，悠悠的父母退掉了好几个培训班，没想到，悠悠的成绩反而进步了。

父母上过大学对“读书改变命运”充满笃定的价值认同，对孩子寄予厚望；当孩子的角色扮演达不到家长们的预期，就一面对孩子进行“暴力育人”，一面让孩子上补习班来进行“鸡娃”。在巨大的压力面前，一些孩子不堪重负，出现了精神上的疾病，学习成绩也没有得到提高。家长们的“揠苗助长”，非但没有如愿以偿，反而适得其反。

“争上游”没有止境，家长们也要学会约束欲望、调整心理预期。对直线型上升的渴望，让不少家长希望孩子在社会流动格局中始终永立潮头。只愿意孩子将来出人头地，却不愿意让孩子过上通过辛勤劳动而获得的平凡生活；只看得见少数成功的个案，却忽视大多数普通的个体；只在意孩子飞得高不高，却不在乎他们飞得累不累，让孩子们失去了应有的童真与乐趣，过早地患上了精神疾病。

孩子们并非木偶，他们精神世界的发育和建设同样需要给予足够的重视与帮助。说到底，人生是一项长跑，那些精神健康、丰盈的孩子，即使在某一段赛程落后，也会迎头赶上。少一些学业焦虑和“流动恐惧”，教育才会回归爱的本源。