别让家长的焦虑成为孩子的心病

读了贵报6月22日评论版文章《孩子精神世界的发育同样需要给予重视》，深有感触。现在很多父母深处于教育焦虑中，而这些殷切盼望往往成为孩子“不能承受的生命之重”。有些孩子甚至因此出现了心理问题，反而严重影响了学习。

为了让孩子赢在起跑线上，让孩子承担本不属于他这个年龄段的学业压力，很有可能会导致欲速则不达的结果。学习成绩可以通过孩子分数来衡量，身体健康也能观察得到，但心理状态是无形的，需要依靠细微的体察感受。青少年儿童本来就处在身心快速成长期，孩子心理发展、心理健康同样不容忽视。如果给孩子过多的学习负担，轻则会让孩子滋生厌学情绪，重则会让孩子出现心理问题影响身体健康，学业也难以取得进步。

孩子只有在轻松、愉悦的状态下学习，才能有更好的学习效率。学习是一场持久战，家长应以长远的眼光，妥善为孩子安排学习计划，不要将育儿焦虑转嫁到孩子身上，不能让家长的心病成为孩子的心病。