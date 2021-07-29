头晕乏力或是心梗“信号”

提起心肌梗死，很多人觉得这种病是“老年人的专利”。三四十岁的青壮年，特别是女性不可能摊上这种事。对此，心内科专家认为，绝经期前的女性有雌激素保护，确实很少出现动脉粥样硬化病变，发生冠心病的概率也很低，发生心梗的可能性确实较低。

但专家提醒，临床上，对于年轻女性急诊就诊，仍不能掉以轻心，因为年轻女性心肌梗死的发病症状不典型，没有胸闷、胸痛等常见症状，可能表现为头晕、全身乏力，需要提高警惕。

37岁女子头晕乏力

查出急性心梗

不久前，广医二院番禺院区胸痛中心收到外院急诊科紧急送来的一位年轻女性——37岁的伍小姐（化名），当天到达该院急诊科时，头晕、全身乏力，伴有大汗淋漓，恶心、呕吐，症状持续不能缓解。

心电图等检查提示她“急性下壁心肌梗死”。医生马上将她送入介入导管室，广医二院番禺院区心血管内科主任何文凯争分夺秒帮她进行血管穿刺及冠状动脉造影检查，结果发现她心脏下壁心肌的右侧冠状动脉急性闭塞并存在血栓病变。医生们给予血栓抽吸治疗后，又在她右侧冠状动脉植入1枚支架，顺利完成手术。术后，伍小姐很快康复，情况良好。

几类年轻女性

要警惕心梗症状

医生在详细问诊的过程中发现，伍小姐原有20多年糖尿病史，但一直没有规律服药，也没有定期监测血糖，判断高血糖可能是导致她发生急性心肌梗死的主要危险因素。专家提醒，年轻女性心肌症状不明显，以下几类年轻女性群体要警惕：

1.有明确的家族病史，如直系亲属有早发的急性心梗病史。

2.有不良的生活习惯者，如熬夜、吸烟、肥胖等。

3.精神压力过大，长期处于紧张焦虑状态，血管调节能力低下者。

4.长期口服避孕药、雌激素分泌紊乱者，易失去雌激素对血管的保护作用。

5.高血压、高血糖不控制。年轻女性更多是妊娠后出现的高血压、高血糖，或是患有Ⅰ型糖尿病者。（全媒体记者翁淑贤 通讯员麦莉、许咏怡）