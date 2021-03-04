卒中胸痛双中心全区县贯通行动（TSST）急性胸痛高峰论坛举办

2月26日上午，卒中胸痛双中心全区县贯通行动（TSST）急性胸痛高峰论坛拉开帷幕，中国县域医院院长联盟联合主席、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波院士和中国县域医院院长联盟执行主席、北京大学第一医院心内科主任医师霍勇共同主持会议。中国人民解放军南部战区总医院心内科副主任向定成、武汉亚心总医院院长苏晞、中国人民解放军南部战区总医院心内科副主任医师张金霞、山东大学齐鲁医院院长陈玉国、河北医科大学第二医院心内科首席专家傅向华发表了演讲。

葛均波在致辞中回顾了县域医院院长联盟的成立初衷，指出县域医院尤其是基层医院是国民健康的守门人，其诊疗能力和诊疗水平有待进一步提升。同时，他指出了泛血管疾病理念在卒中和心梗救治中的重要性，强调溶栓治疗在STEMI患者及缺血性脑卒中患者早期救治中的重要地位。

霍勇对“中国胸痛中心2021年整体规划”进行了介绍，指出我国胸痛中心建设成效显著，建设数量和认证覆盖大幅增加；在接下来的工作中，要以胸痛中心为抓手，建设中国心血管防控体系，改善医疗服务，助力健康中国建设。同时，他提出，促进胸痛中心和区域防治体系整合，有助于实现“从急救到预防、从急病到慢病”的延伸，通过上下联动使各级医疗资源合理分配，发挥最大效用，进而推动心血管疾病分级诊疗，真正做到“全域覆盖、全民参与和全程管理”。

向定成结合我国胸痛中心建设的发展，重点介绍了TSST行动的目标和意义。苏晞分享了TSST行动开展围绕胸痛中心构建的内容。张金霞围绕TSST倡导的模式，分享了“胸痛中心区域协同救治”成功高效的广州市白云区模式。

在TSST行动相关的学术指南方面，陈玉国对《急性胸痛急诊诊疗专家共识》进行了解读，重点介绍了“院前STEMI急救探索”。围绕胸痛中心区域协同救治手段方面，傅向华分享了“STEMI溶栓治疗策略优化”的理论和实际经验。

随后，各省TSST行动心血管领衔专家纷纷发言讨论，对开展TSST行动的必要性给予了一致认可，同时对TSST行动的预期成果也给予高度期待。各位专家一致表示，要结合自己所在省份的实际情况，促进TSST行动的落地与实施，全面提升急性心肌梗死患者的救治效率和救治水平。

在进行会议总结时，葛均波对各位专家给予TSST行动的关心和支持表示感谢。希望通过TSST行动的开展，各位心血管专家能携起手来，共同致力于我国STEMI患者救治体系的创新与革新，让更多患者在第一时间得到快速、高效的救治。同时期待项目后续在全国范围内广泛开展，逐步提升我国心脑血管急危重症疾病的救治水平，加速实现健康中国的目标。