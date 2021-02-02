长期便秘可能引发心梗

一名老年男性患者，用力大便后出现心前区压榨样疼痛，伴有恶心、心悸、大汗淋漓，服用“救心丸”后持续不能缓解，家属呼叫120，患者由救护车接送至医院，被诊断为“急性心肌梗死”，并紧急启动冠状动脉介入手术，病情得到了控制。

原来，这位患者既往有高血压、糖尿病史，未规律服药，也没有密切监测，血压、血糖控制效果不祥，平时就偶尔会有胸闷、胸痛症状发作，自己熬一熬就过去了，未加以重视，也没有及时去医院就诊。这次急诊住院治疗后，患者再也不讳疾忌医了，康复出院后坚持服药、规律门诊随诊，并与医生成了共抗疾病的“战友”。

冠心病，全称冠状动脉粥样硬化性心脏病，是给心脏供血供氧的血管发生粥样硬化，引起的冠张动脉狭窄。当冠状动脉在狭窄的基础上出现痉挛、溃疡、斑块破裂、血栓形成等一系列造成血管严重狭窄甚至是闭塞的时候，就会造成心肌细胞死亡、部分心脏功能丧失，即心肌梗死，严重情况下会致残甚至是死亡。诱发心肌梗死的原因有很多，比如上述病人，平时不好好控制高血压、糖尿病，对自身心脏血管的情况一无所知，用力大便就诱发了急性心肌梗死。用力大便会使血压升高，同时增加心脏的负担，在冠状动脉狭窄的基础上，心脏负荷大幅增加会造成心脏的供血供氧严重不足，从而引发心肌梗死。

提醒患有心血管疾病的高危人群，平时应该注意养成良好的饮食习惯和排便习惯，每日保证摄入一定量的促进胃肠蠕动的瓜果蔬菜；多喝水以增加粪便水分；保持运动的习惯，增加胃肠蠕动力；平时避免在便意来临后不及时如厕，因为大便在肠道内停留的时间越长越容易干结不易排出。这些习惯都有助于保持大便通畅健康。如果有胃肠道疾病或功能紊乱，需在医生指导下进行调理。

对于患有心血管疾病的老年人来说，厕所是个相对危险的地方，如厕前尽量告知家属，以便在出现危险的情况下，能得到及时帮助。如厕时如果发现便秘厉害，切忌用力排便，应该平复心情，及时应用通便药物等帮助排便。如果排便时出现胸闷、胸痛、心悸、头晕、大汗淋漓、呼吸困难等症状，应该意识到病情有加重，需要及时寻求帮助、及时就诊。另外，建议老年朋友选择坐便方式会好一点，蹲位排便时腹部压力相对较大，危险性也相对较高。

所以，为减少冠心病的发病风险，应该养成良好的生活方式，积极治疗基础疾病。一旦出现胸闷、胸痛、心悸、大汗淋漓、呼吸困难等症状，一定要及时就诊。

（广州医科大学附属第一医院主任医师 黄铮）