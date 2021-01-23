糖友咳泡沫痰，警惕心梗

心肌梗死发作时，从血栓形成到心肌完全坏死大约需要6~12个小时，在这段时间内，如果能以最短的时间开通梗死血管，就有可能挽救部分尚未坏死的心肌，从而使病人获救。因此，尽早识别和诊断心梗至关重要。

急性心梗患者多数伴有典型症状，发病时可能出现持续性心前区或胸骨后难以忍受的剧烈压榨样疼痛，时间超过30分钟。也有约20%的患者没有任何疼痛症状，或仅有轻微胸闷，临床上称为无痛性心梗，容易漏诊。比如，部分患者仅有周身不适、恶心、出汗等症状，也有部分患者以急性左心衰、心源性休克为首发表现，病情更加凶险。这类心梗多见于合并糖尿病的老年冠心病患者。这是由于老年人心脏自主神经变性、痛阈增高，敏感性、反应性变差，再加上合并糖尿病神经病变，心脏交感神经痛觉纤维损伤，使得痛觉冲动传入受阻，更易出现无痛性心梗。而且，急性心梗并发的心衰、心源性休克等严重并发症，往往也会掩盖糖尿病患者心梗时的疼痛感，造成无痛假象。

据统计，50%以上的2型糖尿病患者首要死因即心梗。而且，合并糖尿病的心梗患者冠状动脉粥样硬化病变更弥漫，心梗面积更大，急性心衰及心源性休克等并发症更多。因此，更应通过蛛丝马迹抓住糖友的心梗前兆。如果平时病情相对稳定的糖尿病患者，突然出现呼吸困难、不能平卧，并伴有频繁咳嗽、咳痰，特别是咳白色，甚至粉红色泡沫痰，说明已经出现急性左心衰，要尽快就医或呼叫120。如果能及时诊断，尽早进行介入治疗开通闭塞血管，可最大程度挽救缺血心肌，改善糖尿病患者的预后。

（武汉市中心医院心血管内科副主任医师 周 炜）