家有老人、儿童，或是养了猫狗等宠物，应如何居家消毒，才能既达到消毒效果，又不影响家庭成员健康？武汉市第三医院公共卫生科科长陈晓婷建议，可对居室进行分步消毒，让老人、儿童和宠物避到房间里，等外面消毒完毕后出来，再继续给房间消毒。

同时，陈晓婷提醒，市民应该从正规渠道购买正规厂家生产的消毒剂，按照说明书正确使用，一般不会影响人体和宠物健康。所有消毒用品在存放和使用时，都要远离老人、儿童，以防误食、误触，引发危险。

家有老小

1.普通家庭不用频繁消毒

正常情况下，居家做好日常清洁、勤开窗通风即可，并不需要频繁进行室内消毒。

如果家人经常进出医院，或是有家人身体不好、需要严防感染，可定期使用含氯消毒剂或季铵盐类消毒剂，擦拭地面和家具表面。

2.消毒“多一步”更安全

消毒时，应使用合法有效的化学消毒产品；配制消毒剂时做好个人防护，可穿工作衣、胶鞋，戴口罩、帽子、一次性乳胶手套等；使用酒精时需要避免明火，以防火灾。

使用消毒剂擦拭家具和地板后，可以等半小时再用清水擦拭一遍，避免消毒剂成分残留在家具和地板上。

3.“进口”物品定期高温消毒

厨房的餐具、杯具等，除了日常清洁外，还需定期消毒。首选物理消毒方法，放进大锅煮沸消毒15～30分钟，或是使用消毒柜。也可购买含氯消毒剂，按说明书要求，制作溶液浸泡，再用清水洗净。

4.儿童玩具也要定期消毒

对于儿童喜欢的玩具，也应定期消毒。

耐热的玩具和奶瓶、奶嘴等用具，可用开水煮沸30分钟来消毒；不耐热的玩具，可以用75%医用酒精喷洒在表面进行消毒；小型塑料玩具可直接用无纺布浸润酒精消毒液，进行擦拭消毒。

家有宠物

1.下楼撒欢要适度

尽量带宠物在小区里遛弯，少去陌生的地方，不去人群密集处。遛狗一定佩戴牵引绳，有条件的话，也可以给它们佩戴专用口罩或嘴罩，减少接触。

2.使用专用消毒液

不能使用化学消毒剂给宠物进行消毒。可以使用专用消毒液擦拭宠物的身体和四肢；或是使用肥皂水、洗发水等擦洗宠物的爪子、口鼻等部位，或干脆给它们洗个澡。

3.宠物用具要定期消毒

宠物使用的窝垫、食盆等生活用具，需要定期消毒。平时也可以放在阳光下晾晒消毒。

可以按照说明书的指导，使用84消毒液给宠物的窝垫、玩具等进行消毒，但需将消毒液清理干净后，才能让宠物接触。居室里消毒过的家具和地板未干之前，也不能让宠物接触。

4.就诊回来及时消毒

如果宠物需要注射疫苗，或是生病必须外出就诊，建议尽量预约就诊，减少在外逗留时间。

就诊回家后，及时对宠物及外出用品进行消毒。

别入误区

1.不能直接用酒精擦手

可使用医用酒精擦拭手部或皮肤来消毒，但这个方法不适用于儿童。也不能把酒精大量喷洒在婴幼儿和成人身体上，容易引起酒精过敏。

2.84+洁厕灵=危险

曾有市民将84消毒液与洁厕灵混合使用，认为可以达到双重消毒效果，结果却因为空气中氯气浓度过大，出现氯气中毒。

提醒：不要把84消毒液与其他洗涤剂或消毒液混合使用。

3.紫外线灯不是万用“消毒利器”

有市民购置紫外线灯进行消毒。但不推荐有孩子和宠物的家庭使用。

一方面，紫外线消毒适用于表面干净、无灰尘、无遮挡的物体，而家庭室内环境很难满足这些要求，影响消毒作用；另一方面，紫外线会对眼睛和皮肤造成影响，儿童和宠物安全意识不足，容易受影响，产生健康隐患。（记者王春岚 通讯员江鸿颖 陈舒）