北京规范“免洗快剪” 须一客一消毒

北京市卫健委和市商务局近日联合发布通知，规范促进“免洗快剪”理发服务经营模式健康发展。其中提出，场所须配备消毒设备或消毒剂，并严格落实“一客一消毒”。

“免洗快剪”是指开设在商场超市内，运用器械设备为消费者提供发型设计、修剪造型服务且不设置流水式洗发设施的理发服务门店。通知要求，“免洗快剪”服务场地要开设在环境洁净、通风良好，周围无粉尘、无有害气体的室内场所，尽量远离建筑物的出入口和人行通道。场所内应能够通风换气，空气流向合理；尽量利用自然采光或配置良好的照明设施；应当设有加盖密闭的废弃物盛放容器，并做好垃圾分类工作；应配置有效的防蚊蝇蟑鼠的设施；应配备头癣等皮肤病患者的专用理发工具。

场所须配备消毒设备或消毒剂，并严格落实“一客一消毒”，可使用双面紫外线消毒柜对理发工具进行照射消毒，也可以使用75%的医用酒精对理发工具进行擦拭消毒；对座椅和地面可以使用含氯消毒剂进行擦拭消毒；使用的围布每天应清洗消毒，消毒后的围布要定点存放备用，每天要配备足够的一次性或消毒后的公共用品用具，鼓励使用一次性护颈纸；在门店显著位置进行承诺公示，承诺本店所使用的公共用品用具为一次性或消毒后的公共用品用具。（记者 蒋若静）