直播预告：不为人知的淋巴管疾病

在医学领域中，淋巴系统都是医生了解患者、诊疗疾病的必要窗口。我们借助淋巴结判断病情，切除淋巴结治疗疾病，但淋巴系统本身的疾病却常常不为人知，因而误诊、误治或错误地放弃治疗者不在少数。

7月27日17:00-18:00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京世纪坛医院淋巴外科主任沈文彬进行视频直播，给大家科普淋巴管疾病诊疗的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

沈文彬，首都医科大学淋巴管疾病临床诊疗与研究中心主任，首都医科大学附属北京世纪坛医院淋巴外科主任，主任医师。现任中国中西医结合学会外周血管疾病专业委员会淋巴学组主任委员；中国医师协会腔内血管学专业委员会淋巴疾病专家委员会（筹）主任委员；中华医学会整形外科学分会淋巴水肿诊疗专业组副组长；国家卫健委能力建设和继续教育淋巴循环障碍疾病诊疗专项能力培训项目专家组副组长。

擅长：致力于淋巴回流障碍的临床研究，倡导淋巴管疾病诊断优先理念，建立了以手术显微镜下淋巴管造影术等为代表的专业诊疗体系；完善了以显微淋巴回流重建为主导的综合外科治疗模式；建设了国内第一个淋巴外科专业病区；在乳糜回流障碍疾病领域，积累了丰富经验；通过上万病例的诊疗总结，初步完成淋巴循环障碍疾病谱构建。

淋巴系统疾病最常见的临床表现是淋巴水肿，其主要原因是感染、肿瘤，或者外科手术等原因阻碍了淋巴回流，导致四肢、外生殖器、下腹部等潴留大量淋巴液，形成持续的、顽固的水肿。

许多原发的淋巴系统疾病都属于罕见病。不过近些年来，随着淋巴结清扫在各种肿瘤手术中被常规应用，加上放化疗的广泛开展，这些肿瘤治疗不可避免地阻断了淋巴回流，因而随着肿瘤幸存者数量的增加，淋巴水肿的患者也越来越多，并严重影响了这些患者的生存质量。

如何收看直播：

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重要提示：

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