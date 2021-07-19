访谈预告：邹晓峰谈“以绩效考核为抓手 推动医院高质量发展”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

2021年7月22日 10:00，赣南医学院第一附属医院院长邹晓峰做客演播室，以“以绩效考核为抓手 推动医院高质量发展”为主题进行访谈。

嘉宾简介

邹晓峰，赣南医学院第一附属医院党委副书记、院长，教授、主任医师，博士生导师。

系国家卫健委泌尿外科内镜诊疗技术项目专家组成员，中华医学会泌尿外科学分会（CUA）微创学组委员、泌尿男科工程学组委员，中国医师协会内镜医师分会委员、泌尿腔镜专委会委员，中国医师协会男科医师分会委员，中国研究型医院学会微创外科、泌尿外科专委会委员，中国泌尿男科医学技术与装备创新联盟科学委员会委员，中国医疗器械行业协会泌尿外科与男科器械专委会委员，中国医疗保健国际交流促进会快速康复外科（ERAS）分会委员、泌尿外科学组委员，江西省医学会常务理事，江西省医学会泌尿外科学分会副主任委员，江西省研究型医院学会泌尿外科学分会主任委员，赣州市医学会副会长，赣州市医学会泌尿外科学分会主任委员，国家自然科学基金项目通信评审专家，中华医学会医疗鉴定专家库成员。系享受国务院特殊津贴专家。

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