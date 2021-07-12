北京疾控中心：强降雨天气，十大健康防病提示请查收

人民网北京7月12日电 （张文婷）中央气象台7月12日06时发布暴雨黄色预警。预计，7月12日08时至13日08时，北京、天津、河北北部、内蒙古东南部、辽宁西部、山东北部、苏皖北部等地有大到暴雨，其中，北京东北部、河北东北部、辽宁西部等地的部分地区有大暴雨，河北东北部局地有特大暴雨(250～280毫米)。

目前，暴雨黄色预警中，地质灾害气象风险随之增加，强降雨对日常生活、交通运输等影响较大。对此，北京市疾控中心提示大家，强降雨后，高温高湿的环境，极易造成肠道传染病、食源性疾病、皮肤病等疾病的发生。对此，北京疾控建议大家，汛期应注意预防疾病，从以下十方面进行健康防护：

一：外出归来须洗手

要用肥皂或洗手液，并且使用流动水洗手。

二：饮水卫生且安全

饮用开水、瓶装水，不喝生水，禁饮带有颜色的、带有异味的（余氯或臭氧等消毒剂味道除外）、呈现浑浊的水。

三：食品卫生防污染

目前气候湿度大、温度高，细菌、霉菌易繁殖，食品很容易受到这些微生物的污染。因此，饭、菜尽量当日清，剩菜剩饭要冷藏、食前加热要彻底。

四：切勿雨水洗蔬果

为了保证蔬果的干净卫生，切勿用雨水洗蔬果，以免滋生细菌。

五：家中进水及时清

汛期如果市民家中进水，应及时消毒，厨具餐具等消毒后再使用。最简单的消毒方法是把洗净的餐具放入锅内，完全浸泡在水中进行加热，待水煮沸时，保持15分钟以上，即可达到消毒目的。

六：各类食品六不食

高温高湿环境下，注意饮食卫生非常重要。北京疾控建议大家，不要食用受污染的食品，如：被雨水浸泡过的或受其他原因污染的食品；不食用霉变米面，不食用未洗净的瓜果；不食用死因不明的动物，不食用野生的蘑菇、尽量不食用生冷食物。

七：雨浸皮肤需清洗

由于暴雨期间皮肤极有可能接触到雨水，雨水浸湿部位要及时用清水清洗干净，以免引发各种皮肤炎症。

八：及时清理外环境

及时清理居室周边的雨水、垃圾，减少蚊虫滋生，防蚊、灭蝇。

九：雨天更要护水源

及时清除水源地周边及上游的污泥、垃圾、动物粪便、动物死尸等污染源，尤其要做好厕所等关键环节的卫生。

十：增减衣服防感冒

北京疾控中心提醒，汛期要密切关注自己和家人的身体，饮食起居生活规律，避免过度劳累，随时注意天气变化，适时增减衣服，预防感冒，一旦出现不适，及时就医。