腺病毒载体疫苗引发血栓原因有新解

此前有研究报告称，强生公司和阿斯利康公司分别开发的腺病毒载体疫苗诱导的抗体会引发危险的血栓，疫苗的安全性问题因此引发广泛关注。加拿大科学家7月7日在《自然》杂志在线刊发论文，揭示了血栓形成的新细节：疫苗诱导的抗体附着在一种与抗凝药物肝素相似的蛋白上，促使血小板形成血栓。

此前研究发现，患者在接种腺病毒载体新冠疫苗后可能会出现“疫苗诱导免疫血栓性血小板减少症”（VITT）。VITT是一种罕见但严重的不良反应，会导致血小板计数偏低（血小板减少症）及动脉或静脉血液凝块。VITT有点像“肝素诱导血小板减少症”（HIT），而VITT和HIT都与针对血小板因子4（PF4）产生的抗体有关。PF4是一种能与血小板结合的蛋白，会参与凝血，但这些抗体如何导致VITT的具体机制一直是未解之谜。

为揭示这一谜团，科学家们在最新研究中分析了接种过一剂阿斯利康疫苗的5位VITT患者的血清，他们的平均年龄为44岁（35—72岁），女性占40%，从首次接种疫苗到采集样本的时间平均为28天（14—40天）。

研究发现，从这些患者血清中获得的抗体会与参与凝血的PF4蛋白结合，其结合的位点和肝素与PF4结合的位点相同，这表明肝素和新冠疫苗诱导的抗体以相似的方式导致血液凝结。此外，研究人员比较了5位VITT患者的血清与10位HIT患者的血清样本，发现VITT抗体与PF4的结合反应更强烈。

最新研究主要作者、麦克马斯特大学医学院副教授伊萨克·纳兹说：“我们的工作回答了抗体和血栓间联系的重要问题，将在新冠病毒的诊断和治疗方面产生影响，接下来将开发出一种快速、准确的诊断VITT的方法。”

研究人员也表示，抗体与PF4结合可能并非血栓形成的全部原因，但了解血栓如何形成有助改善疫苗的安全性。在加拿大，每6万人中就有一人对腺病毒载体疫苗产生危险反应。不过，有公共官员指出，两害相权取其轻，新冠疫苗的益处远超血栓风险。（记者刘霞）