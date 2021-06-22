专家聚焦医疗管理 助力医疗质量安全改进目标实现

6月18日，在国家卫生健康委医政医管局指导下，由人民网·人民健康和河南省卫生健康委主办的公立医院医疗质量安全提升项目2021年启动大会在河南省郑州市举行。

国家卫生健康委医院管理研究所副所长王凯、河南科技大学第一附属医院院长高社干、南阳中心医院院长王建刚、安阳市肿瘤医院副院长李保中参与了“改进目标之医疗管理”圆桌讨论，此环节由河南省肿瘤医院院长张建功主持。

圆桌论坛上，王凯对《关于印发2021年国家医疗质量安全改进目标的通知》发布的目的和意义作出解读。他表示，医疗质量提升的十大目标任务精准的提出，既是对现有医疗安全质控工作成绩的充分肯定，也为医疗质量管理者、践行者提出了准确的目标，要求医疗质量管理更加精准、精细、科学。他认为，实现好十大目标任务，一要坚持系统观念，统一思想，注重优化管理，加强各部门的协作配合；二要履职尽责，按照定位分工，细化职责，医疗质量管理各环节共同发力；三要发挥好国家级医疗质控中心的作用，关心关爱质控人员。

高社干围绕医疗机构要如何落实国家医疗质量安全改进目标发表观点。他表示，首先要充分提高认识，强化目标导向，提升医疗质量安全管理水平；其次要加强组织领导，创新工作机制，推动目标持续改进；此外要加强工作交流，营造良好氛围，培育质量安全文化。

王建刚对如何提高医疗质量安全不良事件报告率提出建议。他介绍，据相关统计，我国的医疗质量安全不良事件报告率相对较低，对于提高这一报告率应从三个方面努力：首先是强制报告，对于医疗事故、纠纷，或出现严重不良反映事件要强制上报。其次是鼓励性上报，引导和鼓励医务人员主动发现和上报医疗质量安全不良事件，构建非惩罚性文化氛围，设立一定保密机制和鼓励机制。第三要完善上报流程，促进相关管理制度落地，使流程可控、填报规范、效率提高。

最后，李保中关于促进公立医院高质量发展，提升医疗质量安全管理水平发表见解。他表示，“十四五”时期是我国医疗卫生健康事业高质量发展的关键期。如何实现“高质量发展”是公立医院在新时期需要重点考虑的问题。提升医疗质量安全管理水平是一个系统化的话题，要满足不同层次群众的需求，实现服务效率、医疗质量、人员待遇等多方面提高。