访谈预告：何明丰谈“区域医疗中心建设按下‘快进键’，高效医疗服务势不可挡”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

7月13日10:00，佛山市中医院党委副书记、院长何明丰将做客演播室，以“区域医疗中心建设按下‘快进键’，高效医疗服务势不可挡”为主题进行访谈。

嘉宾简介：

何明丰，佛山市中医院党委副书记、院长，主任医师，博士研究生导师。曾获“广东省抗击新冠肺炎疫情先进个人”，“广东医院优秀管理干部”称号，是世界中医药学会联合会急症专业委员会第一届理事会常务理事，中国中西医结合学会急救专业委员会委员，中国医师协会中西医结合分会急救专家委员会副主任委员， 广东省中西医结合学会急救专业委员会副主任委员， 广东省中西医结合学会灾害专业委员会副主任委员，佛山市医学会副会长，佛山市中西医结合学会急救专业委员会主任委员。

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