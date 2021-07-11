“入伏”啦！今年“三伏”持续40天，当心“中暑”！

新华社天津7月11日电（记者周润健）“入伏”啦！7月11日，“三伏”大幕正式开启。专家提醒，“入伏”后，全国多地将会进入持续高温模式，公众要注意防暑降温。

历史学者、天津社科院研究员罗澍伟介绍，我国古代以“干支”法记录年、月、日，即用“十天干”配“十二地支”，所以，每隔10天就会出现一个“庚日”。

依传统历法规定，夏至后第三个“庚日”起进入头伏，第四个“庚日”起进入中伏，立秋后第一个“庚日”起进入末伏，合称“三伏”。初伏和末伏都是10天，中伏有时是10天，有时是20天。

什么情况下中伏是10天或是20天？罗澍伟解释说，这与夏至后第一个“庚日”出现的早晚有关。测算发现，如果第一个“庚日”出现在夏至的5天之后，那么从夏至到立秋的45天中，只能有4个“庚日”，立秋后的第一个“庚日”，距进入中伏的第4个“庚日”，只有10天时间；如果第一个“庚日”出现在夏至后的5天之内，那么从夏至到立秋的45天中便会出现5个“庚日”，立秋后的第一个“庚日”，距进入中伏的第4个“庚日”，要有20天的时间，民间俗称“俩中伏”。

具体到今年的“三伏”来说，7月11日至20日为头伏，7月21日至8月9日为中伏，8月10日至19日为末伏，前后长达40天。

“入伏”后空气湿度增大，再加上持续高温，极易发生“中暑”现象。“‘隐伏避盛暑’，公众需做好防暑降温措施，老、弱、病、幼等体质较弱人群尽量减少外出活动时间。若外出，一定要采取防暑措施，如打遮阳伞、戴遮阳帽、戴太阳镜等，并随身携带一些防暑药物。”罗澍伟结合民间传统和养生专家的建议说。

“头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋”，伏天伊始，天气炎热，人的精神容易倦怠，食欲不佳，而饺子、面条和烙饼鸡蛋，都是开胃解馋的“平补”美食。“吃入伏饺子，意在平安度夏。吃完饺子，再喝一碗热乎乎的饺子汤，出一身汗，在补充体力的同时，还可排除体内湿毒。”罗澍伟说。